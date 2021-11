Le carnet de deuil de CNI

Avis de décès

Gilles SIMEONI, Presidente di u Cunsigliu Esecutivu è i persunali di a Cullettività di CorsicaSò cummossi assai di fà vi parte di a sparizione diAgente di a Cullettività di Corsicaè s'aduniscenu à u dulore di a so famiglia è di tutti quelli chì sò afflitti.