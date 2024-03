Le Sporting victorieux à Laval : un exploit de Conte

À Laval, stade Francis Le Basser, Stade Lavallois : 1 SC Bastia : 2 (0-0)

Buts pour Laval ; Labeau-Lascary (57e)

Pour le SC Bastia : Bianchini (52e), Conte (85e)

Arbitre : Antoine Valnet

Avertissements : Pagis (34e), Lascary (37e), Gonçalves (90+4) à Laval; Keita (24e), Conte (47e) au SC Bastia



Laval

Samassa - Baudry, Baldé puis Tell (84e), Ouaneh, Vargas - Gonçalves, Roye puis Thomas (84e), Kadile puis Bobichon (73e), Sanna - Pagis puis Mupemba (83e), Labeau Lascary





SC Bastia

Placide - Roncaglia, Keita, Meynadier, Tavares - Vincent puis Siby (73e), Bohnert puis Okou (73e), Janneh - Conte puis Tomi (86e), Charbonnier puis Santelli (73e) , Bianchini





Ce match entre deux équipes qui jouaient gros sur ces 90 minutes - Laval voulait continuer à lorgner vers les premières places et Bastia éviter celles qui mènent au championnat National - n'a pas atteint les sommets.

Sans doute l'enjeu de la partie avait-il crispé les uns et les autres qui ont multiplié les fautes

En tout cas il aura fallu attendre un bon moment pour voir les locaux surtout se procurer de véritables occasions.

La première au terme du premier quart d'heure quand Labeau Lascary reprenait du gauche au point de penalty un service de Pagis. Placide était battu mais Tavares sur sa ligne sauvait le Sporting.



La seconde fois c'était Placide qui d'une superbe claquette détournait le coup-franc, placé de Bargas, de Vargas.

De l'autre côté Bastia ne s'était manifesté que par des velléités de Conte mais rien de nature à inquiéter le grand Samassa de sorte que les deux équipes rentraient aux vestiaires sans que le préposé au tableau d'affichage ait eu à intervenir.



Mais cela ne devait pas tarder.

Peu après la reprise Conte après avoir été sanctionné pour une faute mettait Bianchini dans les meilleures dispositions pour ouvrir la marque du gauche

C'était un peu inespéré pour le Sporting.

De fait 5 minutes plus tard Labeau-Lascary, lui aussi du gauche, égalisait.

Il fallait ensuite tout le talent de Placide pour éviter le pire à ce Sporting qui faisait preuve d'une belle determination pour essayer de tenir ce score mais la menace lavalloise ne démentait pas et au stade Le Basser on se demande encore comment Bobichon a raté l'occasion de donner l'avantage aux locaux.

Mais l'exploit du match était signé Conte qui, à 5 minutes de la fin, se jouait de façon magnifique de la défense locale, sur ce service de Siby, pour offrir trois points qui valent de l'or au Sporting club de Bastia.

Ouf !

En ce samedi saint, qui aurait pu l'envoyer au purgatoire, il a fait, sans doute, un sérieux pas vers la résurrection .