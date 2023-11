Le Sporting tout en maitrise face à Bordeaux (3-1)

SC Bastia 3 - 1 FC Girondins de Bordeaux (2-0)

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle en bon état

Temps : nuageux

Spectateurs : 12 071 spectateurs.

Arbitre principal : Mathieu Vernice





Buts : Santelli (8ème - 68ème) – Bohnert (17ème) pour SCB, Livolant (78ème) pour Bordeaux



Avertissements :

Barbet (60ème) pour Bordeauxn Vincent (79ème) – Djoco (90+3) pour Bastia.



SCB

Placide – Roncaglia – Bohnert (Yapi 71ème)– Keita – Okou – Vincent (c) (Tomi 82ème) – Lienard (Traoré 82ème) – Ducrocq – Janneh – Santelli (Djoco 76ème) – Alfarela.

Entr. : Régis Brouard



FCGB

Johnsson – Bokele – Barbet (c) – Nsimba (Ekomie 60ème ) – Michelin – Weissbeck (Pitu 60ème) – Diaz – Cassubie (Badji 73ème) – De Lima (Livolant 76ème) – Vipotnik – Davitashvili (Sissokho 73ème) .

Entr. : Alberto Riera



Les Girondins en maillots blancs rayés de bleu, donnaient le coup d’envoi, attaquant face à la tribune Est. Un match assez physique dès les premières minutes de jeu, chaque équipe voulant s’imposer dans le domaine athlétique. La 1ère grosse occasion était bastiaise à la 8ème minute de jeu. Une grossière erreur du défenseur bordelais Bokele profitait à Alfarela qui s’invitait dans la surface visiteuse. Mais son centre ne trouvait pas preneur. Une minute plus tard sur une passe de Ducrocq, Santelli des 18 m ne ratait pas le cadre. Son tir finissait au fonds des filets de Johnsson. 1 – 0

Bien place, les Bastiais ne desserraient pas l’étreinte pour autant. Et à la 13ème sur une passe en profondeur de Santelli, Alfarela butait sur Johnsson bien sorti à sa rencontre. Le 2ème but chauffait et il arrivait à la 17ème. Lienard monopolisait plusieurs défenseurs sur lui. Il parvenait à démarquer Bonhert sur sa droite qui plaçait le ballon à raz de terre dans le coin droit du portier Girondin. 2-0.

Pourtant menés 2 – 0, la réaction visiteuse était timide, les joueurs de Riera étant souvent étouffés par ceux de Brouard, très accrocheurs. Ils avaient pourtant une belle opportunité à la 29ème sur un raid de Vipotnik qui, sur la gauche, brulait la politesse à Roncaglia et évitait Placide. Mais trop excentré, il ne parvenait pas à trouver le cadre.

Maitres du jeu, les protégés du président Ferrandi multipliaient les raids et Vincent voyait son tir des 20m frôler le montant droit de Johnsson (33ème). De son côté Placide dégoutait Vipotnik en claquant son ballon au-dessus de sa transversale (37ème). Quelques coups de butoirs bordelais plus tard, les Corses récupéraient le jeu à leur compte, pressant leurs adversaires sur leur but. Ils rendaient sur cette première période une excellente copie. 2-0.

Les coéquipiers de Vincent emballaient le début de deuxième période mais hélas pêchaient dans la finition. Sur un contre, Weissbeck tentait sa chance des 20 m mais le ballon passait à 2 bons mètres du montant droit de Placide (55ème). Les joueurs de Brouard appliquaient bien ses consignes harcelant les adversaires, disputant tous les ballons. Sur leurs quelques accélérations les Bordelais se montraient trop brouillons pour inquiéter la défense insulaire.

Pas de temps mort côté bastiais. Sur un coup franc face au but, à 30 m, Vincent obligeait Johnsson à se détendre. Puis sur un long centre de Ducrocq de la droite, au 2ème poteau Santelli reprenait de volée. Le cuir passait largement à côté des buts de Johnsson (65ème).

Vincent était à l’origine du 3ème but à la 68ème. Son coup-franc des 30 m trouvait Santelli au 1er poteau ! Mouche pour le goléador bastiais. 3-0.

Alors qu’il venait de rentrer dans le 11 corse, Yapi se mettait en valeur sur un tir puissant des 30 m qui obligeait Johnsson à se détendre sur sa droite (74ème).

Sur un petit relâchement bastiais à la 78ème, les Girondins revenaient à 3-1 par Livolant qui venait d’entrer en jeu. 3-1

Ce but revigorait les visiteurs qui tentaient le tout pour le tout dans les dernières minutes. Les 4 minutes de temps additionnel étaient maitrisées par les Bordelais mais aussi défensivement par les Corses. Un succès logique pour les hommes de Brouard.