Le Sporting en mode reprise

Benoit Tavenot et ses adjoints, Michè Moretti, Lilian Laslandes et Dumè Agostini, n’ont pas été trop méchants pour ce jour de reprise et avaient concocté aux 27 joueurs, dont 3 gardiens, un programme sympa de 4 ateliers.

A la baguette le nouveau préparateur physique Jean Akakpo, qui officiait l’an passé à Troyes et qui a déjà travaillé avec Frédéric Antonetti à Lille et avec Benoit Tavenot à Bruges. Son adjoint, Tom Le Rhun connait lui aussi le nouvel entraineur du Sporting puisqu’ils étaient ensemble l’an passé à Dijon. Bref, un staff très homogène, dont les membres se connaissent bien. Ajoutons dans ce staff le très précieux vidéaste Hugo Hantz. Quant au staff médical est lui aussi en cours de restructuration.





Ils étaient donc 27 joueurs sur la pelouse bien verte de l’IGESA, 27 joueurs dont 9 nouveaux (voir ci-dessous) sachant qu’à ce 3 juillet, 7 ont eux quitté le club bleu. Durant près d’une heure et quart les Bastiais ont tourné sur 4 ateliers avec ou sans ballon. Une reprise en douceur avant bien sûr une montée en puissance jusqu’au 17 aout, date de la reprise du championnat de Ligue 2. Entre 1 à 2 entrainements par jour à l’IGESA mais aussi la semaine prochaine une petite excursion de 2 jours à Asco et du 27 juillet au 3 aout un stage d’une semaine à Aix les Bains.







Des matchs amicaux figurent au programme également

20 juillet à Lucciana contre le Gallia (N3)

23 juillet à l’IGESA contre le FC Balagne (N2)

Rodez (L2), Annecy durant le stage,

3 août contre l’ACA à Ajaccio

Et un dernier match contre un adversaire à désigner le 10 août.







Cette saison est marquée par le retour de Frédéric Antonetti au Sporting en tant que coordinateur sportif et de Benoit Tavenot qui a été son adjoint à Metz et Strasbourg. Ancien éducateur et entraineur au Sporting de 2003 à 2016, Benoit Tavenot ne cachait sa joie de revenir au Sporting. « C’est une grande fierté de revenir au Sporting et j’attendais cette reprise avec impatience. Je reviens plus armé avec de belles expériences sur le continent ». Le technicien bastiais se dit satisfait du recrutement à ce jour : « On a bien avancé, on a un groupe équilibré mais cela peut bouger encore. On a pris de jeunes joueurs dont les qualités sont à développer, il y a des joueurs d’expérience aussi ».

Le coach a insisté sur sa philosophie de travail et l’état d’esprit : «Les joueurs doivent avoir une mentalité de travail sur la durée. Je leur demande de l’investissement à l’image de celui des dirigeants, du staff et des supporters. Cette saison je veux donner de l’émotion, performer à Armand-Cesari »

Mais pour Benoit Tavenot il y a encore beaucoup de travail à faire : « Je rends hommage à tous ceux qui m’ont précédé, les entraineurs qui ont repris le club en N3. On est dans la continuité et on doit avancer encore plus. Je suis en quelque sorte le bras armé de Frédéric Antonetti et avec lui on a posé la politique sportive du club. On met beaucoup d’énergie et je suis venu pour réussir».





Retour au bercail aussi pour l’attaquant de 23 ans Amine Boutrah, formé au Sporting. « Le staff a su trouver

les mots et me convaincre de revenir au club. Je suis très content de revenir et j’ai vraiment hâte de commencer la saison, de voir les supporters, sentir l’âme d’Armand-Cesari. Je souhaite être le plus décisif possible. Au Vitesse Arnhem (Pays Bas), j’ai appris l’intensité. Cela a été dur au début puis je me suis habitué et j’ai pris beaucoup de plaisir marquant notamment contre l’AJAX et Feyenoord »





Et puis la reprise étaot marquée par le retour très sympathique après grave blessure de Dumè Guidi qui aura passé la saison dernière entre opération et rééducation : « Ça fait énormément de bien de revenir dans le groupe. Je ne suis pas encore à mon niveau et je dois travailler très dur. Mais c’est du bonheur de repartir pour une nouvelle saison et j’ai hâte de revivre une saison pleine. Avec d’autres on aura aussi un rôle à jouer pour intégrer les jeunes et les nouveaux et réussir notre saison. On doit tous tirer le club vers le haut. Il nous faudra beaucoup travailler car la réussite passe par là ».

Le championnat reprendra pour les Bastiais le samedi 17 aout à Metz avant de jouer, à huis clos, à Furiani face à Amiens dans un stade aussi en reconstruction.