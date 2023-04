Le Sporting, dominateur et renversant, s’impose face à Sochaux (3-2)

Les bastiais entraient bien le match, sérieux et appliqués. Sur une belle ouverture de Guidi à la 11ème, Alfarela, excentré sur la droite tentait sa chance dans un trou de souris. Bingo ! Le ballon faisait mouche dans les filets du gardien sochalien.(1-0). Mais en 5 minutes les Sochaliens, bien inspirés, allaient renverser la vapeur. Ils égalisaient tout d’abord par Sissoko (bien seul !) à la 28ème puis enchainaient avec un deuxième but de Kalulu à la 33ème. (1-2). Sur leur lancée les joueurs d’Olivier Guegan rataient même le 3ème grâce à une superbe parade de Placide sur une tête de Sissoko à bout portant (34ème). KO quelques minutes, les joueurs de Régis Brouard réagissaient mais sans parvenir à tromper l’arrière garde franc-comtoise. A la pause le Sporting était mené au score sans avoir démérité.

Les protégés du président Ferrandi reprenaient la partie pied au plancher, obtenant deux corners coup sur coup. Puis Prevot le gardien visiteur devait se détendre superbement sur un essai de Salles-Lamonge à l’entrée de la surface. Dominateurs, les Bastiais obtenaient encore 3 corners consécutifs. Face à des adversaires regroupés derrière les Bastiais faisaient le jeu, mais les brèches étaient difficiles à trouver. Aprés un quart d’heure difficile, les Franc-comtois retrouvaient leur football et inquiétaient la défense corse. Mais comme Sochaux en 1ère période, le Sporting allait renverser la vapeur en 3 minutes. Magri égalisait d’une tête plongeante à la 73ème puis Djoco donnait l’avantage 3 minutes plus tard gagnant son duel face à Prevot.

Les Bastiais s’accrocheront becs et ongles dans les dernières minutes sous le pressing sochalien pour engranger trois points très importants.





Feuille de match

29ème journée de Ligue 2

SC Bastia 3 - 2 FC Sochaux Montbéliard ! (1-2)

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle en bon état

Temps : Fort Libeccio

Spectateurs : 11 686





Arbitre principal : Olivier Thual

Arbitre assistant : Eric Danizan

Arbitre assistant : Matthieu Lombard

4ème arbitre : Gaëtan Deneuve



Buts :

Alfarela (11ème) – Magri (73ème) – Djoco (76ème) pour Bastia

Sissoko (28ème) – Kalulu (33ème) pour Sochaux



Avertissements :

Régis Brouard (entraineur 7ème) – Salles Lamonge (34ème) – Ndiaye (43ème) – Ducrocq (66ème) – Santelli (74ème) au SCB





SCB : Placide – Guidi – Ndiaye – Kaïboue – Bonhert – Van Den Kerkhof – Ducrocq – Salles Lamonge (Roncaglia 83ème) – Alfarela (Santelli 69ème)– Djoco (Schur 90+4) – Magri -

Entr. : Régis Brouard





FCSM : Prevot – Agouzoul – Armougom – Henry – Mauricio (Dossou 61ème) – Le Tallec – Weissbeck (c) – Ndiaye (Mayenda 83ème) – Alvero – Sissoko – Kalulu.

Entr. : Olivier Guegan





Le film du match

1ère période

Coup d’envoi donné par les Sochaliens en blanc, face au vent et à la tribune ouest.

8ème : Frank Magri (SCB) s’essaye de loin mais son ballon n’est pas cadré

BUT 11ème : Lancé par Guidi (SCB), Alfarela s’invite dans la surface doubiste, excentré sur la droite. Son tir dans un trou de souris fait trembler les filets de Prevot. 1-0

15ème : Sur un centre de la gauche de Kalulu (FCSM), Sissoko reprend le ballon de la tête mais celui-ci passe à un bon mètre du poteau gauche du gardien Placide.

22ème : Belle combinaison Djoco/Salles-Lamonge (SCB) à l’entrée de la surface adverse mais le ballon est dégagé par Le Tallec.

BUT 28ème : Egalisation sochalienne. Belle combinaison sur la gauche Kalulu/Armougom (FCSM). Sur le centre de ce dernier Sissoko peu marqué marque tranquillement du plat du pied. 1-1

BUT 33ème : Sur une ouverture de NDiaye (FCSM) de la gauche, Kalulu gagne son duel face à Placide. 1-2

35ème : Parade de Placide sur une tête à bout portant de Sissoko.

38ème : Tir d’Alfarela (SCB) à l’entrée de la surface. Le ballon s’élève au-dessus de la tribune Est.

43ème : Coup-Franc pour les Sochaliens à 30 m des buts de Placide. Le tir de Weissbeck est contré par le mur corse.

2ème période

48ème : Tir puissant de Salles-Lamonge (SCB) à l’entrée de la surface. Prevot se détend pour mettre le cuir en corner.

56ème : Centre de Van Den Kerkhof (SCB) de la droite pour Alfarela aux 6 m, devancé par Le Tallec.

60ème : Incursion de Van Den Kerkhof dans la surface doubiste. Son centre au 1er poteau est repris par Djoco qui trouve le petit filet de Prevot.

63ème : Contre sochalien qui se termine par un tir de non cadré d’Alvero.

72ème : Tir en pivot de Magri (SCB) à l’entrée de la surface adverse. Le ballon est capté par Prevot.

BUT 73ème : Egalisation Bastiaise par Magri d’une tête plongeante aux 6 m sur un centre de la droite de Salles-Lamonge. 2-2

BUT 76ème : Lancé par Santelli (SCB), Djoco gagne son duel face à Prevot.3-2

82ème : Sissoko (FCSM) tente sa chance de loi mais le tir n’est pas cadré.



Ils ont dit

Régis Brouard, entraîneur Bastia

« Il s’est passé beaucoup de choses dans ce match. Déjà on fait une bonne entame et on est récompensé. Puis il y a cette égalisation où il aurait pu avoir hors-jeu. Et là, on a perdu pied. On n’était pas bien et on prend le deuxième.

On rentre très bien en 2e mi-temps et on met beaucoup de pression sur le but sochalien. On est resté sur ce tempo ce rythme et on a été récompensé par ce qu’on a proposé. On a centré, frappé, combiné… L’importance du résultat à une valeur. On a gagné par ce qu’on a proposé. Ça va nous permettre d’aller a Bordeaux ce sera un match sympathique. Le stade ? Mais c’était incroyable, y a qu’ici que ça se passe comme ça. On écrit un livre. On en est au 1er chapitre. On va continuer à écrire sur les 10 matchs restants ».



Olivier Guegan, entraîneur Sochaux

« Il y a des matchs qui se gagnent sur l’engagement et la détermination et dans ces domaines on a failli. On est mal rentré en 2e mi-temps en manquant cruellement de maturité. On n’a pas eu une bonne gestion du temps du match. On a manqué de caractère, de tempérament, d’intelligence par moment. En 2e mi-temps on s’est fait secouer, on n’a pas joué. Le championnat est très intéressant, très ouvert et serré jusqu’au bout.»