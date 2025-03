Le Sporting de Bastia logique vainqueur de Dunkerque (2-0)

Stade Armand Cesari à Furiani, SC Bastia 2 - 0 USL Dunkerque (1-0)

Spectateurs : 8678

Buts :Vincent (2e) – Blé (71e)

Arbitre : Olivier Thual

Avertissements :

Janneh (8e) – Akueson (43) – Maggiotti (89e) au SCB

Raghouber (22e) – Bammou (31e) – Abner (77e) à USLD





SCB

Placide – Guidi – Ariss (Bohnert 55e) – Meynadier – Akueson – Vincent (c) – Ducrocq – Janneh (Roncaglia 84e) – Boutrah (Maggiotti 84e) – Cisse (Tramoni 66e) – Sebas (Blé 66e).

Entr. : Benoît Tavenot





USLD

Ortola – Georgen – Sasso – Sangante (c) – Abner – Rivera (Tejan 55e)– Bardeli (Alsaad 78e )– Raghouber – Courtet (Yassine 66e)– Bammou – Skytta (Sekongo 78e).

Entr. : Luis Castro







Ce sont les Dunkerquois qui donnaient le coup d’envoi de la rencontre, attaquant face à la tribune Est.

Il ne fallait surtout pas arriver en retard à Furiani, vendredi soir. Dès la deuxième minute, le capitaine Christophe Vincent inscrivait le premier but pour les Corses, récupérant le ballon dans les pieds d’un défenseur dunkerquois avant de bien crocheter le gardien Ortola venu à sa rencontre. (1-0).

Les Bastiais dominaient et il fallait attendre la 9e minute pour voir les nordistes se montrer menaçants. Sur un corner de la droite de Skyttä, Sasso, à la réception au point de penalty, expédiait le ballon bien au-dessus de la transversale du portier Placide.

Le jeu était fluide, et si les visiteurs pressaient par intermittence, ils s’exposaient aux contres bastiais.

Sur l’un d’eux, à la 20e, Vincent servait Meynadier dans l’axe, mais le tir du défenseur passait à côté des cages nordistes. Tom Ducrocq enchaînait 2 minutes plus tard, mais s’il était en bonne position, son tir était contré au dernier moment par un adversaire. Les Bastiais rataient encore le break à la 26e. Cissé débordait sur la droite et centrait au premier poteau, mais Boutrah à la réception se heurtait au gardien Ortola. Le Sporting, comme à son habitude, avait du mal à conclure.

Les dernières minutes de la 1re période étaient à l’avantage des Dunkerquois et Placide était tout heureux de capter un tir, il est vrai, assez mou, de Rivera (43e).

Pourtant, ce sont les Bastiais qui avaient le 2e but au bout du pied de Cissé à l’entrée de la surface. Pas assez appuyé, son tir était capté in extremis par Ortola (45+3). 1-0 c’était le score à la pause.





Les Bastiais repartaient sur de bonnes bases en deuxième période, mais pêchaient toujours dans la finition. Au fil des minutes, face à des Corses brouillons, les nordistes prenaient le match en mains. A la 60e, Tejan ratait d’un « cheveu » l’égalisation sur un centre de la gauche de Bardeli.

Sur un contre bastiais à la 62e, Cissé s’essayait d’un tir puisant de la droite, mais Ortola captait le cuir. Puis sur un nouveau raid de Cissé, toujours sur la droite, Vincent qui héritait du ballon à l’entrée de la surface, voyait son tir contré par un défenseur nordiste (63e).

Le Sporting se donnait un peu d’air à la 71e. Sur un long raid de la droite de Ducrocq , Blé était à point nommé au point de penalty pour propulser le ballon dans les filets d’Ortola. (2-0).

Les visiteurs n’abdiquaient pas et Tejan, aux 9 mètres, avait la réduction du score au bout de ses crampons sur un centre de la gauche de Yassine (74e). Sur des contres les Bastiais hélas gâchaient encore quelques bonnes occasions et l’opportunité de se mettre définitivement à l’abri. La fin de match était crispante. Malgré de grosses occasions, les joueurs de Benoît Tavenot ne parvenaient pas à plier le match. Fort heureusement, la défense tenait bon. Au terme de 4 minutes de temps additionnel, le Sporting s’imposait 2 – 0