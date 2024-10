Le Sporting club de Bastia ramène un bon point de Pau (1-1)

Au Nouste Camp, Pau FC : 1 SC Bastia :1 (1-0)

Buts pour Pau : Ahoussou (24e)

Pour Bastia : Rodrigues (53e)

Arbitre : M. Gauillouste

Avertissements : Ahousou (45e), Mboup (47e) à Pau; Guidi (29e) à Bastia



Pau FC

Kamara, Ahoussou, Ruiz, Koudou puis Boto (85e), Mohamed, Ngom puis Beusnard (64e), Mille, Mboup, Boutaib puis Bobichon (65e), Arconte



SC Bastia

Placide, Guidi, puis Janneh (46e) Roncaglia, Guevara, Bonhert, Vincent puis Maggiotti (78e), Etoga puis Tramoni (46e), Ducrocq, Tavares puis Meynadier (60e), Boutrah, Rodrigues puis Tomi (72e)



Bastia a tiré le premier ce mardi soir au Nouste camp de Pau, mais ce sont pourtant les Palais qui ont viré en tête à la pause.

En effet au terme du premier quart d’heure Vincent a superbement exploité le ballon qu’il avait chipé à Ruiz puis décoché un tir dont il a le secret mais le capitaine bastiais s’est heurté à un excellent Kamara, décisif sur le coup.

Placide fut moins chanceux un peu avant la demi-heure de jeu sur ce cornet tiré par Mille et repris victorieusement dans les airs par Ahoussou.

Mais cet avantage aurait pu être de courte durée si, dans la minute suivante la transversale de Kamara ne s’était opposée au superbe tir de Rodrigues.





Malgré quelques initiatives qui de part et d’autre auraient mérité un meilleur sort à la pause, les locaux étaient devant les Corses qui s’étaient créé au moins 3 occasions franches de revenir, et ont buté devant un Kamara décisif ainsi que sur la barre du gardien palois



À la reprise l’entraîneur bastiais décidait de changer de fusil d’épaule en faisant appel à Janneh et Tramoni, un coaching gagnant, puisque 8 minutes plus tard, une frappe parfaite de Rodrigues avait raison de la vigilance de Kamara de surcroît impuissant à s’opposer à la puissance de ce tir déclenché depuis l’entrée de la surface de réparation.

Et les Bastiais, par l'intermédiaire de Tramoni insaisissable, continuaient à inquiéter les locaux et il fallait à Kamara se multiplier pour éviter le pire sur la tentative du Corse.



Les Bastiais dominaient certes les débats et faisaient monter la pression en fin de match sur le Nouste Camp, mais, malgré de belles opportunités, ils ne parvenaient pas à faire basculer le match de leur côté comme ils avaient les moyens de le faire.