Le Sporting au Havre : une belle réaction et la victoire (4-2)

Stade Océane, Le Havre AC : 2 SC Bastia : 4 (2-2)

Buts pour Le Havre : Abdelli (10e sur penalty), Abline (17e, sur penalty)

Pour le SC Bastia : Vincent (23e), Schur (29e), Magri (59e), Robic (90+3)

Arbitre : Jérôme Miguelgorry

Avertissements : Placide (8e), Sainati (63e), Roncaglai (89e) au SC Bastia; Touré (70e) au Havre



HAC

Fofana, Mayemba, Gibaud, Touré puis Fontaine (70e), Baldé, Richardson puis Lekhal (59e), Adbelli, Boura, Cornette puis Thiaré (59e), Alioui puis Bonnet (59e) Abline



SCB

Placide, Sainati, Guidi, Pallun, Goyer, Schur puis Kaïbou (74e), Vincent, Ducrocq puis Ronaglai (65e), Salles-Lamonge puis Taoui (65e), Magri puis Robic (65e) Santelli puis Ben Saada (90+3)



Les matches se suivent et se ressemblent pour le Sporting.

Cueillis à froid jeudi à Nantes dès la première minute du quart de finale de coupe de France, les Bastiais de Régis Brouard ont été sanctionnés de la même façon ce lundi soir au Havre.

On jouait en effet la 8e minute quand Abline fondait vers le camp des insulaires devançait la sortie de Placide mais était fauché par le gardien visiteur.

C'était le penalty indiscutable que transformait Abdelli.

Et ce n'était pas fini pour le Sporting de Bastia qui, pris de vitesse par des Normands intenables, concédait un nouveau penalty pour une nouvelle faute de Palun sur Cornette qui avait profité d'un ballon mal négocié par Gudi.



On pensait alors les visiteurs KO , mais le bolide de Christophe Vincent contribuait à redonner confiance à un ensemble qui avait eu du mal jusque-là à gérer le jeu en profondeur des locaux.

Une confiance qui était matérialisée 6 minutes plus tard par l'incroyable égalisation du Sporting de Bastia après cette reprise de la tête de Palun qui frappait la barre de Fofana avant de revenir sur Schur qui, lui aussi de la tête, mettait les 2 équipes à égalité.

4 buts en 29 minutes : le public de l'Océane en avait pour son argent !



Le Sporting quant à lui retrouvait la confiance après un début première mi-temps au cours de laquelle la sérénité n'était pas de mise dans ses rangs.



A la reprise le combat changeait d'âme avec des Bastiais cette fois à la manœuvre et entreprenants à l'image d'un Santelli qui retrouvait toutes ses sensations pour faire trembler la camp normand où fort heureusement pour eux, Mayembo veillait au grain.

Mais la pression des visiteurs était telle qu'elle allait finir par payer juste avant l'heure de jeu avec ce but de la tête de Magri qui se jouait sur un corner de Havrais vraiment trop passifs.

Le Sporting aurait pu même régler définitivement leur compte aux hommes de Paul Le Guen si Fofana ne s'était montré inspiré sur cette nouvelle frappe de Santelli mais à l'entame du dernier quart d'heure le Havre relevait quelque peu la tête.

Mais c'était sans conséquences pour le Sporting qui quittait la Normandie avec un e 4e but de Robic à son actif et les 3 points précieux de la victoire qu'il importera, désormais, de faire fructifier en fin de semaine à Furiani face à Dijon.