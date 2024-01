Le "Salon du chocolat de Corse" à l'honneur au festival "Miel Vert" de la Réunion

Le Salon du Chocolat de Corse, sous la houlette de Paul Pierinelli, maître d'œuvre depuis plus de 11 ans, s'est engagé à promouvoir avec passion l'authenticité et l'excellence du terroir corse. Cette année, une délégation de chefs émérites et d'artisans chocolatiers insulaires, accompagnée de personnalités éminentes de la gastronomie française, prendra part au Festival Miel Vert.

En retour, le salon bastiais prévoit d'accueillir une délégation d'artisans réunionnais lors de sa prochaine édition à Bastia et Ajaccio, renforçant ainsi les liens culinaires entre les deux îles.

Fruit d'une amitié entre Jean-Charles Nagou, entrepreneur influent et ambassadeur de la gastronomie réunionnaise, et Paul Pierinelli, cette collaboration incarne l'esprit d'échange et de partage entre la Corse et la Réunion. En mettant en avant les similitudes et les différences des traditions culinaires des deux régions insulaires, cette union reflète également l'engagement du Festival Miel Vert, qui célèbre depuis plus de 40 ans les richesses naturelles et culturelles de l'île de la Réunion, à favoriser les échanges interculturels et à promouvoir la diversité des produits régionaux.