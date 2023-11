Le STC remporte de nouveau les élections professionnelles à la Collectivité de Corse

À la suite de l'annulation partielle des élections professionnelles par le tribunal administratif de Bastia, un nouveau scrutin a été organisé le 9 novembre 2023 pour constituer le Comité Social Territorial de la Collectivité de Corse. Les 4412 électeurs, fonctionnaires, contractuels et apprentis, ont été appelés à voter, et la participation a atteint 70,53%, avec 3112 agents ayant exprimé leur vote, contre 2892 en 2022.



Le Syndicat des Travailleurs Corses (STC) a remporté à nouveau les élections professionnelles partielles avec 10 sièges et 1.823 voix. La répartition des sièges entre les organisations syndicales demeure inchangée par rapport à 2022, avec la CFDT obtenant 3 sièges (661 voix), la CGT 1 siège (276 voix), et le SNT (syndicat national des territoriaux) 1 siège (263 voix).



Ces élections ont été organisées suite à un recours déposé par la CFDT et le SNT, qui avaient constaté la disparition de 451 bulletins entre les votes par correspondance comptabilisés et ceux enregistrés sur les sacs postaux. Le tribunal administratif de Bastia avait jugé que cette irrégularité, bien qu'elle ne révèle pas une fraude, avait néanmoins porté atteinte à la sincérité du scrutin, imposant ainsi la tenue de nouvelles élections.



Dans un communiqué le président du Conseil Exécutif de Corse, Gilles Simeoni, a exprimé ses remerciements envers l'ensemble des agents et élus pour leur mobilisation lors de l'organisation de ces élections professionnelles et souligné "l'importance de ces moments dans la vie interne de la Collectivité de Corse et salue l'engagement de tous dans ce processus démocratique."