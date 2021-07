Le SCB touché par la Covid-19 : pour Mathieu Chabert «c’est la faute à personne»

« Aujourd’hui ce qui est important c’est que tout le monde, staff et joueurs, est en bonne santé » explique le coach sur SCB TV. «On a eu 4 ou 5 joueurs qui ont eu les symptômes avec de la fièvre, des courbatures. Aujourd’hui ils vont mieux. On fait des tests quotidiens. Les joueurs sont prêts à reprendre l’entrainement. Le virus s’est propagé dans les vestiaires à une vitesse impressionnante, comme une trainée de poudre. Les joueurs sont tombés comme des dominos. Le but était de stopper cette épidémie. On doit aujourd’hui être très vigilants C’est la faute à personne, il n’y a pas de chasse aux sorcières à faire. On a fait beaucoup de prévention mais c‘est comme ça. Aujourd’hui tout le monde est en bonne santé et le SCB va continuer à avancer. Il faut rester uni car il va y avoir forcement des moments difficiles à cause de cela….. Mais cet évènement va nous unir encore plus ».