Le SC Bastia gâche trop face à Annecy (2-2)

SC Bastia 2 – 2 FC Annecy (1-1)

Stade Armand Cesari à Furiani

Spectateurs : 10 578

Arbitre : Thierry Bouille Bouille

Buts :

Guevara (csc 10e ) – Dago (81e) pour Annecy

Cissé (38e) – Boutrah (50e sp) pour Bastia.

Avertissements :

Akueson (16e) à Bastia

Lajugie (26e) - Valme (38e) – Drouhin (85e) -Demoncy (90+4) à Annecy





SCB

Placide – Guevara – Bohnert – Ariss – Akueson (Roncaglia 46e) – Vincent(c) – Ducrocq – Janneh (Maggiotti 60e) – Boutrah (Tomi 60e) – Cisse (Meynadier 80e) – Tramoni (Rodrigues 72e) .

Entr. : Benoît Tavenot





FCA

Escales – Valme (Kouadio 58e) – Lajugie (Delphis 46e) – Drouhin – Nsakala (Soukouna 58e) – Kashi (c) - Tiendrebeogo (Pajot 58e) – Billemaz – Demoncy – Djoco (Dago 73e) – Larose.

Entr. : Laurent Guyot.



Les Bastiais donnaient le coup d’envoi, attaquant face à la tribune ouest avec un vent contraire modéré.

Après quelques minutes d’un bon pressing des visiteurs, les joueurs du président Ferrandi desserraient l’étreinte et portaient le danger sur le but du portier savoyard Escales.

Pourtant ce sont les Anneciens qui ouvraient le score à la 10e minute. Sur un centre de la gauche de Billemaz, Djoko héritait du ballon. Guevara à la lutte avec l’attaquant savoyard marquait contre son camp. 0-1

Ce but faisait douter les Bastiais qui n’arrivaient pas à se défaire de l’emprise visiteuse.

A la 17e les joueurs de Laurent Guyot obtenaient un coup franc à l’entrée de la surface corse face au but. Le ballon botté par Demoncy passait au-dessus du coin gauche de Placide.

Les Corses trouvaient un second souffle à la 20e avec de belles banderilles signées Boutrah, Tramoni et Cissé. Un tir en coin de ce dernier était bien stoppé par Escales à son poteau gauche. Mais les Bastiais manquaient de liens et perdaient beaucoup de duels. Les Anneciens bien organisés récupéraient de nombreux ballons et mettaient en difficulté la défense insulaire.

28e, sur un coup franc de la gauche de Boutrah des 30 m, Guevara reprenait le cuir de la tête au 1er poteau, mais Escales s’interposait dans un arrêt réflexe. Les joueurs de Tavenot jouaient par à coup, alternant les belles séquences et un jeu approximatif.

Sur un déboulé de Janneh sur la gauche, le ballon trouvait le petit filet d’Escales (32e). A l’amorce des dernières minutes, les Bastiais s’arrachaient et obtenaient une égalisation logique par Cissé d’un tir puissant des 6 m face à Escales après deux essais dans la surface de Vincent et Boutrah. Vincent qui d’ailleurs était le dernier passeur sur cette belle action collective (38e).

Les 2 minutes de temps additionnel de cette première période étaient tout à l’avantage des locaux acculant les visiteurs dans leurs 16 m, mais le score en restait là. 1-1

Les premières minutes de la seconde période étaient bastiaises avec un premier tir de Ariss en dehors du cadre (47e). Sur ce pressing ils obtenaient un penalty à la 49e sur une faute de Valme sur Cissé dans la surface.

Boutrah sans trembler, envoyer le ballon au fond des filets d’Escales. 2-1 (50e).

Plus sereins, les Corses laissaient venir leurs adversaires pour mieux les contrer. Sur l’une des contre-attaques, Tramoni s’essayait des 30 m, mais le ballon passait largement au-dessus de la transversale d’Escales (68e).

Les dieux étaient corses quand Djoco se présentait seul devant Placide à l’entrée de surface. Mais l’ancien attaquant du SCB croisait trop son tir qui effleurait le montant gauche du gardien bastiais avant de sortir (70e).

Bien lancé par Roncaglia sur la gauche, Tomi manquait la balle de 3 -1 quand seul face à Escales et alors qu’à sa droite se tenait Cissé, esseulé, il s’emmêlait les pinceaux et perdait bêtement le ballon (77e). Rageant !

D’autant plus rageant que sur un corner, 4 minutes plus tard, à la suite d'un gros cafouillage dans la surface de Placide, les Savoyards égalisaient par Dago (81e).

Rodrigues aux 9 m gâchait une balle de but à la 87e sur une passe de Meynadier. Le score en restera là.

Sur ce match et face à une très bonne formation savoyarde, le Sporting peut nourrir des regrets.