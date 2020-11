Le SC Bastia battu à Lyon (2-0)

Stade Balmont, SC Lyon : SC Bastia : (1-0)

Buts pour Lyon : Dekoke (21e) Botella (64e)

Arbitre : M. Aubin

Avertissement : Quemper (48e) au SC Bastia





SC Lyon

Haubois, M'Dahoma, Seguin, Dekoke, Ngwabije, Fadhoum, Jacob, Esikian, Araujo par Ghezalil (59e), Tounkara puis Rivas (60e), Botella puis Gballé (85e)



SC Bastia

Vincensini, Moretti, Bocognano, Salis puis Kherbache (67e), Salles-Lamonge puis Ducrocq (76e), Vincent, Diongue, Ben Saada, Quemper, Raspentino puis Coulibaly (84e)



Les Lyonnais du Sporting club n'ont pas tardé à bousculer le leader bastiais ce vendredi soir au stade Balmont. On jouait seulement depuis une vingtaine de minutes quand Ezikian bottait un corner sur lequel Dekoke, au point de penalty, venait frapper le ballon de la tête pour ouvrir le score dans cette rencontre.



Plus rien ne se produisait jusqu'à la pause et si à la reprise SCB forçait la cadence avec notamment plusieurs tentatives de Quemper pour relancer la mécanique bastiaise, c'était le SC Lyon qui doublait la marque.

Ghezalil le rentrant trouvait, en effet, Rivas qui, dans l'axe, décalait parfaitement Botella : la frappe du numéro 20 lyonnais trouve la barre rentrante des insulaires.

Et ça faisait 2 à 0 pour les locaux.



Le leader, certes handicapé par l'absence d'une multitude de titulaires, mais mené par la lanterne rouge : ça faisait un peu désordre.

Chabert tentait bien alors de remettre son équipe dans le sens de la marche, mais le SC Lyon tenait le choc jusqu'au bout et remportait du même coup son premier succès de la saison.