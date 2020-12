Le Rotary club Ajaccio Sud-Corse et le CIAS apportent une aide à 224 familles en difficulté

« Pérenniser la logique de don et assurer le donateur d’un fonctionnement transparent » c’est l’objectif de la convention signée ce mercredi 23 décembre dans les locaux du CIAS à Ajaccio, comme l’explique son vice-président David Frau. À la clé, de l’aide alimentaire et culturelle distribuée chaque mois par le Rotary Club Ajaccio Sud Corse et qui bénéficiera à 224 familles en difficulté, notamment des personnes âgées. « On est content de les aider » se réjouit le président Hervé Putzoli. Un engagement qui s’inscrit pleinement dans la démarche du Rotary , « qui a pour objectif de faire des actions pour les autres et d’aider la population » rappelle t-il.Un partenariat essentiel pour le CIAS : « Sans les partenaires privés on ne pourrait pas faire ce que l’on fait » confie David Frau. En effet, ces dons représentent plusieurs dizaines de milliers d’euros par an, bien nécessaires pour venir en aide aux populations les plus précaires de l’agglomération ajaccienne. « Le CIAS touche 80 000 personnes, un petit tiers de la population de l’île, et le taux de précarité sur ce territoire est important ». Nouer ce type de convention d’un an renouvelable avec le Rotary Club Ajaccio Sud Corse est donc capital pour la pérennisation des actions du CIAS : « Une convention cela veut dire que l’on s’engage mutuellement » note David Frau.Parmi les dons des 25 membres fondateurs du RotaryClub Ajaccio Sud Corse, en plus des denrées de première nécessité, de nombreux produits locaux, confitures, terrines ou pâtes fraiches qui viendront égayer les tables de fêtes des plus démunis. « Ces dons entreront dans la confection des paniers de la solidarité » détaille la directrice du CIAS Barbara Serreri. « Nous produisons 7 800 colis alimentaires par an, ce qui représente pour les bénéficiaires jusqu’à 150€ d’économie par mois ».Mais l’aide ne se limite pas à l’alimentaire. Pour le Rotary Club Ajaccio Sud Corse, il était important d’apporter un « petit plus » à l'approche de Noël. Ainsi, 40 livres d’une valeur de 45 € l’un ont été ajoutés aux colis « pour que les personnes puissent faire des cadeaux » indique Hervé Putzoli. Une manière de faire la démonstration dans ce contexte si particulier que la culture, elle aussi, est essentielle.