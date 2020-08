Le Rotary Club Ajaccio Sud Corse est né

« C’est aujourd’hui une journée de baptême, d’une certaine manière, puisque vous créez ce Rotary club » lance le maire d’Ajaccio Laurent Marcangeli aux 25 nouveaux « rotariens » et à leur président Hervé Putzoli. En présence du Gouverneur du District 1730 du Rotary International (qui regroupe les Alpes Maritimes, le Var, Monaco et la Corse), Philippe Raffin, il rappelle l’esprit qui a présidé à la création de l’association, fondée en 1905 par un avocat américain, Paul Harris : « Servir au mieux l’intérêt général tout en s’accomplissant à titre personnel ». Un esprit qui a permis « à un certain nombre d’hommes et de femmes de se réunir autour de la solidarité, de la probité, du questionnement utile ».



Une forme d’engagement que le maire encourage tout particulièrement : « Il est bon que la société puisse compter sur des hommes et des femmes qui s’engagent dans un cadre philanthropique, désintéressé, collectif et organisé ». Considérant qu’il est important que « les institutions civiles type Rotary prennent place dans la cité », il félicite les nouveaux membres : « Vous allez donner naissance à quelque chose d’utile ». Une naissance rendue possible « grâce à la pugnacité du nouveau président Hervé Putzoli », comme le souligne le Gouverneur Philippe Raffin.



« Je me suis dit que nous avions perdu nos valeurs insulaires mais ici je les retrouve » déclare Hervé Putzoli, se réjouissant d’être entouré pour cette nouvelle mission de « belles et riches âmes ». 25 membres fondateurs qui devront se mettre en ordre de marche pour servir les nombreuses causes soutenues par le Rotary : « promotion de la paix, lutte contre les maladies, approvisionnement en eau potable, développement des économies locales... », comme le font dans près de 200 pays les « 1 200 000 rotariens qui partagent nos valeurs et sont unis comme nous pour faire le bien dans le monde ».



Si l’institution est largement centenaire, elle souhaite désormais, selon le mot de son Président international Holger Knaack, « créer de nouveaux clubs avec des idées modernes » et « repenser ce que signifie être au Rotary ». Une tâche ardue mais jugée « passionnante » par les membres fondateurs et leur nouveau président.