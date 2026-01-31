Le Rotary Bastia Doyen engagé aux côtés du Bella Vista pour améliorer le cadre de vie des enfants

Dans les prochaines semaines, les membres du Rotary Bastia Doyen se rendront au Bella Vista afin de rencontrer les enfants et de partager un temps d’échange au sein de leur aire de jeux récemment aménagée.





Porté par une volonté d’agir durablement, le Rotary Bastia Doyen a contribué à hauteur de 12 000 euros à l’aménagement des espaces extérieurs du Bella Vista. Ce financement a été rendu possible grâce à plusieurs actions solidaires, dont l’organisation d’un loto caritatif.

Le projet a également bénéficié du soutien du Rotary Bastia Mariana, qui a apporté une contribution de 2 000 euros, ainsi que de l’entreprise XEFI, qui a fait don de six ordinateurs destinés au Belvédère, renforçant ainsi les outils d’accompagnement éducatif des adolescents.



L’objectif partagé par l’ensemble des partenaires est clair : offrir aux enfants un environnement apaisant, sécurisé et propice à leur développement, dans un cadre pensé pour favoriser leur bien-être et leur reconstruction.



À travers ces actions, le Rotary Bastia Doyen réaffirme son "engagement en faveur des enfants les plus vulnérables". En contribuant à améliorer leur cadre de vie et leurs conditions d’accueil, l’association entend jouer pleinement son rôle d’acteur solidaire sur le territoire.

"Parce que le bien-être des enfants constitue un enjeu fondamental", les membres du Rotary Bastia Doyen "entendent poursuivre leur action aux côtés des structures qui œuvrent chaque jour pour leur protection et leur avenir."

Et parce que chaque enfant mérite un avenir serein, sécurisé et lumineux, ils veulent rester fidèle à sa devise : "unis pour faire le bien et toujours aux côtés des enfants en difficulté."