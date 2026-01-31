CorseNetInfos
A màghjina - U raghju d’oru di Diu in Saone


le Samedi 31 Janvier 2026 à 07:56

"Quand les nuages s’ouvrent, le doigt de Dieu descend en rayon d’or pour rappeler au monde qu’il veille encore" nous rappelle Jean-Claude Camü auteur de cette splendide image fixée dans le golfe de Sagone
Si, comme lui, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







