Le Ladies Open Calvi Eaux de Zilia primé pour son excellence organisationnelle

Les 28 et 29 novembre derniers, le le Ladies Open Calvi Eaux de Zilia s’est illustré en obtenant deux distinctions prestigieuses pour la qualité de son organisation, de ses installations et de la prise en charge des joueuses. Un palmarès qui renforce la réputation de cet événement international et de la région Corse.



Ce tournoi de tennis féminin, organisé dans le cadre de l’ITF World Tennis Tour, est devenu le premier tournoi en France à recevoir le Tournament Recognition Award décerné par la Fédération Internationale de Tennis (ITF). Cette distinction repose sur les évaluations des joueuses professionnelles internationales, qui ont salué un événement exemplaire en termes d’accueil et de conditions de jeu. Le Ladies Open Calvi Eaux de Zilia devient ainsi le seul tournoi à arborer la "Recognition Star", un gage de qualité qui sera affiché sur les supports officiels de l’ITF.



En parallèle, l’événement a également reçu pour la troisième année consécutive le trophée du Meilleur Tournoi Féminin. Cette distinction est attribuée conjointement par l’ITF, la Fédération Française de Tennis (FFT) et l’association Proelles, qui représente les joueuses professionnelles françaises.