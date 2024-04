Le Garage rock corse débarque à Nice : Une soirée explosive le 13 Avril à l'Altherax

En provenance directe de l’underground ajaccien, Panzetta Paradise ouvrira la soirée avec leur son électrique et endiablé, mêlant le garage rock post-riacquistu à des paroles en langue corse, promettant une expérience sonore unique et authentique.Ensuite, préparez-vous à être transportés dans un univers funky et rythmé avec The Jerrycans, un groupe italien qui fusionne le funk rock et le rap pour créer une atmosphère inimitable. Leurs grooves entraînants vous feront danser jusqu'au bout de la nuit.Et pour clôturer en beauté cette nuit de folie, Midnight Midnight prendra le relais avec son lead féminin envoûtant, maniant la basse et le chant avec une délicatesse envoûtante. Leur musique vous transportera dans un univers à mi-chemin entre le mystique et le rock'n'roll.L'événement débutera à 21h, mais les portes de l'Altherax ouvriront dès 19h30 pour vous permettre de vous immerger pleinement dans cette expérience musicale unique. La billetterie sera disponible sur place au prix de 10€ l’entrée.



