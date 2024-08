Le Festival de l'Olmu : sept jours de spectacle vivant à Olmeto

Sur les hauteurs de Propriano, le village d’Olmeto accueille depuis 2018 le Festival de l’Olmu. Pendant près d'une semaine, les ruelles, places et jardins se métamorphosent en scènes de théâtre, où comédiens et artistes performent gratuitement, créant une proximité unique avec le public. « Chaque création se fait en lien avec les diverses scénographies réelles que propose le village, et les spectacles invités se réadaptent au cadre du plein air, ses contraintes et ses forces », explique Paul-Alexandre Fortini, fondateur du festival. « Le Festival permet ainsi aux artistes de réinventer les lieux de vie du spectateur, de remodeler les centres névralgiques du village. L'imaginaire est décuplé, et, en dehors des diktats de la réalité du temps et de l'espace, le réel devient autre », ajoute-t-il.



Création et diversité artistique

L’une des forces du Festival de l’Olmu réside dans son soutien à la création de formes nouvelles et à l’accompagnement de projets d’écriture contemporains. « Raconter le monde contemporain du point de vue de l’artiste, par le prisme de l’art et du théâtre, est d’après nous l’une des rares possibilités d’ouverture dans un monde qui s’écroule sur lui-même », souligne Fortini. Ce soutien se traduit par un accompagnement des artistes dans leur processus de professionnalisation et par des aides à la création.



Le festival met également en avant les talents insulaires, offrant une plateforme aux artistes locaux pour présenter leur travail. Des figures comme François Orsoni et Stéphane Auvray-Nauroy, habitués de la programmation, montrent leurs créations en cours ou des formes poétiques. La pluridisciplinarité est au cœur du festival, avec des compagnies comme Aremanera et le festival de l’Aria di a Sarra venant enrichir la diversité des spectacles proposés.



Médiation culturelle

Le Festival de l’Olmu aspire aussi à permettre l'émergence d’une nouvelle génération d’artistes insulaires. « Ces nouveaux regards qui penseront la Corse de demain sont ainsi soutenus sur la base de leurs désirs artistiques et de leurs démarches de création », précise le metteur en scène olmetain. « Cette année, des artistes comme Paul Fortini et Carla Galardelli en théâtre, la compagnie Bal’Dilà en danse, et les élèves de l’Andaghjina di l’Artisti en chant sont mis en lumière. »



Le festival s'engage également dans la médiation culturelle, offrant des ateliers gratuits de pratique artistique à plus de 50 jeunes et adultes. Une journée par édition est dédiée à la découverte de textes et d’artistes insulaires non encore reconnus, dans le but de les faire connaître et de les intégrer dans le festival.