Le FC Annecy enfonce l'AC Ajaccio encore battu chez lui

Stade Michel-Moretti, AC Ajaccio : 1 FC Annecy : 2 (1-1)

But pour l'AC Ajaccio : Kanté (10e)

Pour le FC Annecy : Demoncy (2e), Dago (89e)

Arbitre : Eric Wattellier

Avertissements : Barretto (5e), Vidal (34e) à l'AC Ajaccio; Drouhin (16e) au FC Annecy.



AC Ajaccio

Sollacaro – M. Youssouf, Vidal puis Ayessa (74e), Bamba, Huard, Kouassi – Anziani puis Puch (86e), Everson Jr., Barreto (cap.) puis Jacob (67e)– A. Kanté puis Ibayi (87e), Santelli puis Soumano (57e)



FC Annecy

Escales – Delphis, Kouadio, Drouhin, Nsakala – Pajot, Kashi (cap.) – Cissé, Demoncy, Bermont – Djoco.



Les choses n'ont pas traîné au stade Michel-Moretti, où, après l'hommage émouvant rendu à Pilou Giorgi, le FC Annecy a fait trembler les filets deux minutes à peine après le coup d'envoi.

Tout est parti de Bermont qui parvenait à lancer Djoco sur le côté gauche. Malgré Vidal, l'ancien attaquant du Sporting parvenait à centrer au point de penalty pour Demoncy qui n'avait aucun mal à tromper Sollacaro.

Dur, dur pour l'ACA…

Mais Mathieu Chabert l'a dit. Lui et ses joueurs veulent sauver le club ajaccien sportivement.

Dès lors nul ne s'étonnait de voir les Ajacciens revenir à la marque sur ce corner d'Anziani mal négocié par Escales certes, mais parfaitement repris par Kanté pour égaliser. (10e)

Et l'ACA continuait.

On crut même que Santelli donnerait l'avantage à ses nouvelles couleurs peu après le quart d'heure de jeu, mais il ratait sa reprise sur ce centre de Kouassi.



Mais, malgré une évidente bonne volonté, les deux équipes ne parvenaient plus à se montrer véritablement dangereuses tant et si bien que la pause était atteinte sans que le score ait évolué.



En seconde période l' ACA avait encore de nombreuses et belles opportunités de faire penche la balance de son côté, mais alors que l'on semblait s'acheminer vers un partage, qui aurait été un moindre mal pour les joueurs de Chabert, Dago l'annécien enfonçait un peu plus l'ACA !