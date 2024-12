Le Duo Toda, un voyage musical de l'Avent à travers la Corse

En cette période de fêtes, tous nos sens sont sollicités. La vue est éblouie par les décorations lumineuses, le goût par les friandises et chocolats, l’odorat par les senteurs de marrons grillés et de crêpes, le toucher par la douceur des pulls en laine, et l’ouïe est comblée par les chants de Noël. C’est justement par la musique que le Duo Toda nous plonge dans la magie de Noël et dans l’esprit de la Nativité.



« Toda signifie merci en hébreu », explique Marie-Line Vallecalle, l’une des fondatrices de ce duo charmant et talentueux. Accompagné à la guitare par Serge, le mari de Mireille, ou par Marie-Line elle-même à la mandoline, le duo interprète des chants méditatifs et traditionnels, en plusieurs langues. « Nous souhaitons offrir un moment de douceur et de joie en attendant la venue de l’enfant Jésus », précise la jeune femme.



Le Duo Toda se produira dans plusieurs concerts gratuits pendant cette période festive :



19 décembre : Église Saint-Paul de Toga (Bastia) à 17h30

: Église Saint-Paul de Toga (Bastia) à 17h30 20 décembre : Église Saint-Jean à Furiani à 16h

: Église Saint-Jean à Furiani à 16h 21 décembre : Église Saint-André à Biguglia

: Église Saint-André à Biguglia 22 décembre : Église Saint-Michel de Murato

: Église Saint-Michel de Murato 23 décembre : Couvent Saint-Antoine (Bastia) à 17h



De plus, le duo participera à un grand concert de Noël le vendredi 20 décembre à 19h30 à Notre-Dame de Lourdes à Bastia, aux côtés de l’Ensemble du Golo, du groupe Sumente, et de l’Ensemble Estudiantina di mandulina.



Ces concerts sont l’occasion rêvée de se laisser envoûter par la magie des fêtes, en savourant la douceur des chants du Duo Toda, un véritable cadeau de Noël avant l’heure.