Le Crédit Agricole inaugure son nouveau siège régional à Ajaccio

Le Crédit Agricole d’Ajaccio a officiellement ouvert les portes de son nouveau siège régional, marquant une étape significative dans sa présence en Corse.

Plus de deux ans de chantier ont été nécessaires pour démolir l'ancien bâtiment et lui donner une nouvelle vie. Lors de cette inauguration, son Eminence François-Xavier Cardinal Bustillo a procédé la traditionnelle bénédiction en présence de nombreux invités. Cette cérémonie a permis au directeur général, Jean-Pierre Guillou, et au président de la caisse régionale, Michel Le Masson, de réaffirmer les engagements territoriaux du Crédit Agricole. "Nous croyons en la Corse et en son avenir. Nous avons décidé de renforcer notre présence ici en réhabilitant ces bâtiments. L'intégralité du chantier a été confiée à des entreprises corses, et sur un budget global d'environ 14 millions d'euros pour l'ensemble des aménagements, 85 % de cette somme ont été investis auprès de prestataires locaux. C'était une priorité pour nous, tout comme les embauches que nous avons réalisées, avec 98 % de notre personnel originaire de Corse." a indique Jean-Pierre Guillou.



Ces nouveaux locaux offrent également l'opportunité de repenser la méthode de travail pour une meilleure efficacité, en favorisant les échanges et l'auto-formation grâce à des espaces de travail en open space. Ils ont été conçus pour garantir la rapidité de transmission des informations tout en préservant la confidentialité. L'objectif est de promouvoir le travail collaboratif et collectif.



Avec une certaine fierté, le Crédit Agricole a réaffirmé son rôle essentiel en tant qu'employeur majeur en Corse, comptant environ 400 collaborateurs sur l'ensemble de l'île, dont 220 sont chargés du maillage territorial dans les agences, avec 150 embauches au cours des cinq dernières années. La banque est également un partenaire actif de l'Université de Corse, accueillant régulièrement des étudiants en alternance.



L'inauguration a réuni de nombreuses personnalités, parmi lesquelles le Président du Conseil Exécutif, Gilles Simeoni, la Présidente de l'Assemblée de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis, et le Maire d'Ajaccio, Stéphane Sbraggia. En tant que "bon voisin," la banque organisera également une journée de visites pour les habitants et les commerçants du quartier, en reconnaissance de leur patience lors des années de travaux.