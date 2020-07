Le Colonel Christophe Tritscher prendra le 22 juillet la tête du 2e REP de Calvi

Une passation de pouvoirs au 2e Régiment Étranger de Calvi est toujours un évènement pour les militaires et la population qui entretiennent de bonnes relations depuis maintenant 53 ans que le régiment d'élite est installé au Camp Raffalli à Calvi.

Le mercredi 22 juillet, dans des conditions très particulières avec les dispositions spécifiques mises en place en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19 - celle de la distanciation et du port du masque obligatoire notamment -,la prise d'armes de passation de commandement aura lieu à 10 heures

Une passation de commandement qui verra le colonel Christophe de la Chapelle passer le flambeau au colonel Christophe Tritscher.





Promu au grade de colonel le 28 mai dernier (Journal Officiel), Christophe Tritscher est loin d'être un inconnu à Calvi ou il a déjà servi durant sa carrière en qualité de lieutenant à la 4e Compagnie avant de partir durant deux années au 3e REI et revenir au 2e REP en tant que chef du BOI sous le commandement du colonel Jean de Monicault qui fut justement le chef de corps du régiment lorsque celui-ci a fêté en 2017 le cinquantenaire de l'installation du 2e REP à Calvi.

Cette même année, le 11 novembre 2017, au Monument aux morts de Calvi, le Colonel De Monicault faisait le lieutenant-colonel Tristscher Chevalier de la Médaille d'or de la Défense Nationale avec étoile de bronze.

Cette période si particulière du Covid-19, on l'a dit, aura des conséquences sur cette prise d'armes qui devrait être présidée par le général de Brigade Alain Lardet, commandant le Légion Étrangère à Aubagne.

La présence du public, habituellement nombreux, sera réduite à sa plus simple expression et le traditionnel cocktail au Parc Beaumont, ou encore le repas entre autorités civiles et militaires devront faire l'objet de mesures restrictives.