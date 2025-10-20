Le Clubhouse de Bastia et Inner Wheel : un partenariat qui … marche bien

Ce fut l’occasion de découvrir leur local, situé rue César Campinchi, d’échanger avec chacun et d’aborder l’urgence de déstigmatiser la santé mentale auprès du grand public pour une société plus inclusive. Moment important de cette rencontre lorsque Juliette Dominici, Présidente de Inner Wheel, a remis à Jean-Yves Bonifay, Directeur du Clubhouse de Bastia, un chèque représentant les fonds récoltés à l’occasion de la marche Handisport organisée conjointement par les deux structures le 18 mai dernier à Bastia. Une manifestation qui avait connu un beau succès et, à ne pas douter, ce partenariat en appellera d’autres.
