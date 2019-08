Le Capitaine Régis Marchandeau nouvel adjoint au commandant de la Compagnie de Gendarmerie Calvi Balagne

Marié, père de deux enfants âgés de 16 et 19 ans, le Capitaine Régis Marchandeau a pris ses fonctions le 1er août en qualité d'adjoint au commandant de la Compagnie de Gendarmerie Calvi-Balagne dirigée depuis maintenant un an par le chef de Bataillon Paulo de Carvalho.

Le capitaine Marchandeau a débuté sa carrière en effectuant son service militaire en 1989 avant d'intégrer l'école de Gendarmerie de Berlin qui vivait là ses dernières heures, avant d'être rendue aux allemands.

Régis Marchandeau intégre ensuite la Brigade de Gendarmerie Départementale de Saverne en Alsace puis poursuit sa carrière à la Brigade de Valleraugue dans le Gard.

En 1997 il se marie et l'année suivante part avec son épouse au Pakistan pour occuper un poste à l'Ambassade de France.

De retour au pays, il est affecté à Ales dans le Gard et l'année suivante, nommé chef il revient à Valleraugue pour cette fois en prendre le commandement de cette brigade qu'il connaît bien.

Il y restera jusqu'en 2010 et sera nommé adjudant.

Il poursuivra en prenant la direction de la brigade de Lezignan-Corbières dans l'Aude en qualité d'adjudant/chef et sera nommé Major durant cette affectation.

Au terme de ces 5 années passées dans l'Aude, il décide de franchir le grand pas en présentant et réussissant le concours d'Officier. Il croisera sur sa route, celle d'Alain Chupeau, aujourd'hui à la tête de la Communauté de Brigades de Calvi-Balagne

Pour sa première affectation en qualité d'officier, Régis Marchandeau , il connaît en 2015 la première affectation en qualité d'officier à la tête de la COB de Langeac en Haute-Loire où il restera quatre ans.

Promu capitaine, Régis Marchandeau rejoint donc la Corse qu'il connaît bien pour y avoir passé à plusieurs reprises des vacances en famille à la Marana.

Sorti du rang, Régis Marchandeau fait partie de ces gendarmes à l'ancienne qui privilégient le terrain, le contact, et l'échange, au service de la population.

Il sera l'adjoint au chef de Bataillon Paulo de Carvalho, commandant la Compagnie de Gendarmetie Calvi-Balagne.

La rédaction de CorseNetInfos forme pour le Capitaine Marchandeau des voeux de réussite dans sa nouvelle fonction et souhaite la bienvenue à toute sa famille, non sans avoir une pensée pour le capitaine Pascal Hervé qui a rejoint le siège de la Gendarmerie Nationale à Issy-les-Moulineaux.