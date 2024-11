Le Cap Corse lance Petru, un conseiller virtuel pour une expérience touristique connectée

L’office de tourisme du Cap Corse vient de lancer Petru , un conseiller virtuel innovant qui incarne un marin pêcheur nustrale. Disponible en plusieurs langues, l'outil propose un accompagnement personnalisé et interactif, accessible sur smartphone et sur le site internet de l’office. « Petru est un marin pêcheur Capcorsin, accessible via différents supports pour guider les visiteurs selon leurs centres d’intérêt », explique Ghjuvan Matteu Susini, président de l’office de tourisme du Cap Corse. Conçu pour répondre aux besoins d'une nouvelle génération de voyageurs, le personnage digital accompagne les visiteurs pour les aider à découvrir les plages, les sentiers de randonnée, les spécialités locales et les sites culturels. Une signalétique spécifique sera déployée dans tout le Cap Corse, rendant Petru accessible dans les commerces, les hébergements, et sur divers supports médiatiques.



Un virage numérique pour séduire une nouvelle clientèle

Le développement de Petru répond aux mutations de l’industrie touristique, où les habitudes des visiteurs évoluent rapidement vers des solutions numériques. Conçu en partenariat avec la start-up Ask Mona, soutenue par le programme national France Tourism Tech, ce conseiller virtuel est présenté comme un « outil évolutif », capable de s’adapter aux demandes et comportements des utilisateurs grâce à l’intelligence artificielle. « Le numérique est désormais indispensable pour atteindre les touristes qui ne se rendent plus dans nos bureaux d’accueil traditionnels », souligne Ghjuvan Matteu Susini.



En intégrant une assistance accessible 24h/24, l'office espère non seulement attirer un public plus jeune et connecté, mais aussi augmenter l’impact du tourisme sur l’économie locale. « Cette approche vise à capter un public technophile tout en soulageant le personnel de l’office des demandes les plus courantes, afin de se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée.», détaille le président.



Conjuguer traditions locales et innovation

Derrière Petru, dessiné par Félicia Fréguin de Félicia F Design, se cache un hommage à l’héritage maritime du Cap Corse. L’office de tourisme a choisi l’image d’un marin pêcheur pour évoquer l’identité capcorsine et la transmettre aux visiteurs à travers des anecdotes et des informations historiques. « Ce choix symbolique marque une volonté d’allier innovation technologique et authenticité. », précise Ghjuvan Matteu Susini.



Au-delà de l’assistance directe, Petru permettra à l'office d'analyser les demandes des visiteurs pour adapter ses recommandations et optimiser l’offre touristique locale. « L’objectif est de mieux répondre aux attentes des visiteurs tout en promouvant des expériences variées, telles que le tourisme culturel ou sportif, et d’encourager une fréquentation plus équilibrée du territoire.» conclut le président.