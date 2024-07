Le CMPP de Bastia a soufflé sa cinquantième bougie

L'année 2024 marque le cinquantième anniversaire du Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) des Pupilles de l'enseignement public (PEP) de Bastia. Cette structure qui reçoit environ 400 enfants chaque année, âgés de 0 à 20 ans. À cette occasion, l'antenne de la ville a organisé, sur deux journées, des célébrations destinées à mettre en lumière le travail effectué par les équipes à travers le temps. Mercredi 26 juin, la journée s'est articulée autour de portes ouvertes, afin d'accueillir les professionnels et les partenaires du secteur, avant de se clôturer par une séance de cinéma au Régent. Un documentaire traitant du quotidien du CMPP Claude Bernard à PARIS, a été diffusé, en présence de la réalisatrice Clara Bouffartigue, qui a par la suite échangé avec les spectateurs.



La journée du vendredi 28 juin revêtait quant à elle un aspect plus commémoratif. Et pour cause, chacun à leur tour, les figures emblématiques du CMPP bastiais ont pris la parole, pour célébrer le moment. "Aujourd'hui, le CMPP, c'est 37 personnes qui œuvre pour accompagner au mieux les enfants. Et au total, ce sont 120 travailleurs des PEP qu'il faut saluer aujourd'hui, cinquante ans après la création de ce lieu", a tenu à souligner le président de l'AD PEP2B gestionnaire du CMPP, Pascal Vivarelli, lors de son allocution. À son sens, la mission première du centre est de "considérer l'enfant dans la globalité de son développement, au sein de son histoire personnelle".



De son côté, Lauda Guidicelli-Sbraggia,psychologue de formation, a tenu à saluer l'investissement "de chacun des membres du personnel, tous au service des jeunes et des adolescents". "Les personnes qui travaillent ici le font par vocation. Ils ne comptent pas leurs heures, et ils n'hésitent jamais à sortir du cadre, pour pouvoir accompagner au mieux ceux qui en ont besoin", a-t-elle conclu.



Le CMPP, qui place "la laïcité, la solidarité et la citoyenneté" au cœur de ses valeurs, a voulu, à travers cette journée, rendre justice à tout le travail accompli depuis un demi-siècle.