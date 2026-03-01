Le 13e Rallye régional di u Paese Aiaccinu se déroulera ce week-end

Ajaccio et ses environs accueillent ce week-end la 13e édition du rallye régional Di U Paese Aiaccinu. Organisé par l’ASA Corsica, l’événement proposera six épreuves spéciales sur deux jours et réunira jusqu’à 180 voitures, modernes et historiques, autour de la ville et de la vallée de la Gravona.



Alors que le départ et l’arrivée se feront depuis la Place du Casone, cette édition proposera un parcours total de 172,740 km, dont 39,700 km d’épreuves spéciales répartis sur six spéciales, en deux étapes et trois sections. Jusqu’à 180 voitures pourront prendre le départ, toutes catégories confondues : modernes, VHC, VHRS et VMRS.



Samedi, après les vérifications administratives et techniques dans la matinée, le premier concurrent moderne s’élancera à 14h. La première étape comprendra deux épreuves spéciales autour d’Ajaccio et se terminera à 16h26.



Dimanche, la deuxième étape débutera à 7h15 depuis la place du Casone. Les concurrents disputeront quatre spéciales avant l’arrivée finale à 12h57.



Les résultats provisoires seront publiés 30 minutes après l’arrivée du dernier concurrent au parc fermé, avant la remise des prix sur le podium.