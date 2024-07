Laurent Marcangeli élu président du groupe Horizons & Indépendants

Ce mardi 9 juillet, Laurent Marcangeli, député de la première circonscription de Corse-du-Sud, a été reconduit à la présidence du groupe parlementaire nouvellement renommé Horizons & Indépendants. L'annonce a été faite dans un communiqué diffusé dans la soirée, précisant que l'élection de l'ancien maire d'Ajaccio a été unanime.





Une nouvelle configuration politique

Les 27 députés qui composent le groupe créé par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe partagent leur analyse des résultats des élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet. Dans leur communiqué, ils soulignent que "À l'issue de ces dernières, il apparaît qu'aucune formation politique n'est en capacité de former une majorité claire." Les résultats des élections montrent que "trois grands blocs composent désormais cette XVII* législature, et qu'aucun d'eux n'est, seul et en l'état, apte à gouverner." Selon eux, cette fragmentation de l'échiquier politique pose un défi majeur pour la stabilité gouvernementale et institutionnelle du pays.



Conscients des dangers d'une crise politique, les membres du groupe Horizons & Indépendants indiquent avoir le "devoir de tout mettre en œuvre pour ne pas laisser s'installer une crise politique majeure dont les conséquences, au-delà d'un blocage institutionnel, risqueraient de nous faire basculer dans l'abîme."