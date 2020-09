Laurent Marcangeli candidat à la présidence de l'Exécutif de Corse : "il est urgent d’entamer une alternative, une alternance"

- Vous avez déclaré être prêt à vous porter candidat aux élections territoriales. Qu’est-ce-qui vous a décidé ?-

- C’est une réflexion de plusieurs mois et même de plusieurs années car, avec l’engagement politique qui est le mien, la question s’est déjà posée à deux reprises, en 2015 et en 2017. J’avais alors voulu respecter la parole que j'avais donnée en 2014, à savoir être au service des Ajacciens jusqu’en 2020. J’ai depuis accompli un mandat entier, il y a des fondations qui ont été posées à Ajaccio. Elles demeureront même si je ne suis plus maire. Je précise néanmoins que je ne quitterai pas Ajaccio, je resterai conseiller municipal et par ailleurs président de la CAPA jusqu’à la fin du mandat.

Aujourd’hui, si je considérais que tout allait bien, je me rangerais derrière le président de l’Exécutif. Or il y a eu un certain nombre d’épreuves depuis 2016 qui amènent les uns et les autres à le juger. Moi le premier, en tant que décideur public et homme engagé. Pour moi, le compte n’y est pas. Je ne ferai pas ma campagne sur une critique de Gilles Simeoni mais il faut bien à un moment que l’on parle de ce qu’a fait le sortant. Il porte une lourde responsabilité, il a un bilan. Peut être qu’il ne lui convient pas, mais il ne pourra pas botter en touche durant toute la campagne électorale. Si je suis candidat c’est que je considère qu’au bout de cinq années il y a de quoi être déçu et d'ailleurs, je suis déçu parce que je ne voulais pas qu'il échoue. Je souhaitais sa réussite pour la Corse et pour les Corses. Aujourd'hui il est urgent d’entamer une alternative, une alternance.



- On sent que depuis votre annonce de candidature le duel avec Gilles Simeoni s’installe. Il a d’ailleurs fait référence, lors de l’émission Cuntrastu, à vos deux visions qui s’affrontent, notamment sur la question des déchets.

- Sa vision c’est l’échec. La situation des déchets n'a jamais été aussi mauvaise, il faudrait rentrer dans l’intimité du dossier pour voir à quel point la responsabilité de Gilles Simeoni et de ses amis est lourde. Le centre de Vico, fermé en 2015, sonne le glas du SYVADEC tel que nous l’avons connu. Un centre payé par l’argent public, et fermé parce que des collectifs dont les personnes sont connues comme étant proches de Gilles Simeoni, considèrent qu’on ne peut plus continuer comme cela. Je faisais partie à l’époque, en tant que parlementaire, de ceux qui considéraient qu’effectivement le tout-enfouissement n’était pas une solution et qu’il fallait mettre en oeuvre des solutions alternatives. Je regrette qu’entre janvier 2016, quand Gilles Simeoni devient président, et aujourd’hui, la nécessaire prise de conscience des responsabilités qui sont les siennes semble passer derrière sa mobilisation militante.



- Concrètement que proposez-vous ? Gilles Simeoni vous présente parmi les tenants du privé, quand lui se pose en défenseur du public.

- Il n’était pas à une approximation près. Aujourd’hui, nous parlons d’un sujet sérieux. Depuis 2015, la CAPA propose un projet, voté favorablement par le bureau du SYVADEC, qui a délégué la CAPA maître d’ouvrage. C’est un projet qui est porté par la puissance publique, sur un terrain public, propriété de la CAPA. Donc je n’ai pas de leçons à recevoir sur ce sujet.

Ce qui est certain, c’est que la politique proposée par cet exécutif est une politique de chimères. Nous n’arriverons pas, et tout le monde est d’accord avec cela, sauf les associations qui portent ces projets et qui sont la cheville ouvrière de Gilles Simeoni, au tri à la source généralisé. On ne peut pas avoir une vision uniforme, c’est ce que je reproche aussi à l’actuelle majorité et ce sera l'un des axes majeurs de ma campagne. La Corse ce sont des territoires, et ils sont tous différents. Evidemment qu'on peut faire beaucoup plus facilement du tri dans une commune de 50 habitants que dans une commune de 70 000. Evidemment que l’on peut faire du tri de manière beaucoup plus efficace dans une commune où on a de l'habitat individuel que dans une commune où la majorité de l'habitat est de l’habitat collectif.



- Les territoires donc, un axe clé de votre projet ?

- Les territoires sont au cœur de mon engagement. Pourquoi ? Parce que je considère que la suppression de l’échelon départemental est aujourd'hui très mal vécue, notamment dans la ruralité. Aujourd'hui le cri du cœur de l’ensemble des élus locaux de toutes obédiences, c’est qu’il y a une difficulté majeure à se faire entendre de la part de la Collectivité de Corse, de porter des projets, d’entretenir le quotidien : par exemple, l'entretien des anciennes routes départementales n’est plus le même que lorsque les conseils départementaux existaient.



- D’où l’idée de la chambre des territoires…

- Dès le début, j’ai annoncé que je ne siègerai pas dans cette chambre parce que je pensais qu’on n’avait pas les débats qu'il fallait avoir et que le mode de fonctionnement n'était pas le bon. Je propose autre chose : une modification du mode de scrutin. Jean-Jacques Panunzi a rédigé une loi qui propose que l'Assemblée de Corse soit non plus élue sur un scrutin de liste régionale mais avec un certain nombre de circonscriptions qui permettraient aux territoires d'être représentés, avec des listes par micro-régions. Cette proposition je la fais mienne. Cela permettrait de faire en sorte que l’assemblée ne soit plus « hors-sol ».

L’outil chambre des territoires devrait être lui remplacé par une conférence des territoires. Le président de l’Exécutif aura la nécessité de réunir les EPCI qui prennent une place importante, il y a 19 en Corse, et rien ne doit se faire sans eux. Y compris, pourquoi pas, envisager certaines délégations de compétences.



- Comment voyez-vous votre campagne dans les semaines et mois à venir ?

- D’abord, la situation sanitaire peut être de nature à remettre carrément en cause le calendrier électoral et cela serait fâcheux, mais si cela doit être le cas, ce serait une cause de force majeure. La période exige beaucoup d’humilité, il y a un rebond épidémique qui m’inquiète et qu’il ne faut pas prendre à la légère. Qui sait dans quelle situation nous nous trouverons ? En tout état de cause, ce sera une campagne où, plus encore que d’habitude, je veux aller à la rencontre de celles et de ceux qui font la Corse. Je veux avoir un dialogue avec eux, mais je veux aussi tenir un discours de vérité. Je veux mettre le doigt sur ce que j'estime être les problèmes qui nous font mal.



- Quels sont-ils ?

- Les déchets, les transports, le modèle économique, les infrastructures. Mais également d’autres sujets qui sont parfois plus difficiles à appréhender : la culture et l’identité de la Corse. Parler d’identité n’est pas un vilain mot et je l’ai toujours fait à ma manière. Je pense qu’on peut être Corse, le porter en soi, tout en étant très à l'aise avec le fait d'être aussi un enfant de la République, ce que je suis. Un enfant de la méritocratie républicaine, ce que je suis aussi. Européen, méditerranéen. C’est en tout cas ce que je développerai lors de cette campagne parce que le repli sur soi est une menace.



- Vous trouvez que l’actuelle majorité est dans une attitude de repli ?

- Parfois, je ressens une volonté d'enseigner à nos enfants une situation de victime permanente. Oui, la Corse a eu une histoire difficile, mais pas plus que d'autres territoires qui ont été davantage encore frappés. Cela fait partie de l’histoire, cela fait partie d’un bloc, et la Corse est aujourd’hui partie intégrante de ce bloc. Il faut savoir ce qu’il s’est passé, l’enseigner, mais il ne faut pas non plus oublier que nous sommes le premier territoire de France libéré en 1943. Aujourd’hui, comme ailleurs et comme avant, la République apporte des bienfaits à la Corse. Est-ce que cela a toujours été une relation paisible ? Non. Est-ce que l’Etat a toujours eu raison en Corse ? Bien sûr que non. Mais aujourd’hui, est-ce que l’on construit avec l’Etat un territoire où on arrive à vivre, à prospérer, à élever ses enfants, à bien vieillir ? Ça c’est la question. Est-ce que cette coopération doit se faire dans la montagne russe des relations que nous avons pu suivre depuis 2017 ? Je ne le crois pas. Est-ce qu'elle doit se faire en étant franc ? Je le pense. En disant non parfois, en exprimant ses désaccords publiquement. Mais pas en en faisant des sujets de manifestations publiques, de boycott d'une visite présidentielle, de blocage de l’île. Je ne pense pas que cela soit de bon ton. Cela attise les haines et les colères et cela crispe la vie politique.