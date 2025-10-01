Langoustes : la pêche professionnelle interdite en Corse du 1er octobre au 1er mars

CorseNetInfos
le Lundi 29 Septembre 2025 à 16:57

Comme chaque année, la pêche des langoustes est suspendue en Corse à partir du 1er octobre. La mesure s’applique à l’ensemble du littoral et restera en vigueur jusqu’au 1er mars 2026. Elle concerne exclusivement les pêcheurs professionnels, puisque la capture de ce crustacé est interdite toute l’année pour la pêche de loisir. Lorsqu’elle est autorisée, la taille minimale de capture est fixée à 90 millimètres de longueur céphalothoracique.



La réglementation précise également les conditions de commercialisation. Les langoustes pêchées avant la fermeture peuvent être vendues jusqu’au 15 octobre, notamment lorsqu’elles sont conservées en vivier. Passée cette date, toute exposition, transport, stockage ou vente est strictement prohibé jusqu’à la reprise de la saison.

Les services de l’État ont annoncé des opérations régulières de contrôle pour s’assurer du respect de ces règles, en particulier sur l’arrêt de la commercialisation après le 15 octobre. En cas d’infraction, les contrevenants risquent des sanctions administratives et pénales, avec des amendes pouvant atteindre 1 500 euros.

Les textes réglementaires fixant ces dispositions sont consultables sur le site des services de l’État en Corse-du-Sud ainsi que sur Légifrance.
Ils rappellent que la protection de cette ressource fragile reste une priorité afin de préserver la biodiversité marine et de garantir la durabilité de la filière professionnelle.




