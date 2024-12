Lancement du Campus Savignac-Corsica à Ajaccio : une école dédiée à l’hôtellerie et la restauration pour 2025

Former des étudiants aux métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Tel est le but de l’École du Tourisme, de l’Événementiel et de l’Hospitalité qui va voir le jour à la rentrée 2025 à Ajaccio. Baptisée Campus Savignac-Corsica, elle est le résultat d’un partenariat entre la Chambre de Commerce et d’Industrie de Dordogne, et celle de Corse, dirigée par Pascal Agostini. “Cette collaboration est née d’une envie d’ouvrir une école spécialisée dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration en Corse”, explique-t-il. “Nous avons eu une longue phase de prospection pour trouver un partenaire pour ce projet, et nous avons rencontré beaucoup d’écoles. Finalement, nous avons rencontré l’École de Management et d’Hospitalité de Savignac, qui possède une renommée nationale et internationale. Avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Dordogne, nous nous sommes rendus compte que nous avions les mêmes valeurs, donc nous avons décidé d’entamer une collaboration.”



Cette nouvelle école va s’implanter en plein cœur du Palais des Congrès d’Ajaccio, qui vient tout juste de bénéficier d’une restructuration. Un choix évident selon Pascal Agostini. “Le Palais des Congrès est un lieu exceptionnel, avec une vue extraordinaire. Installer notre école au sein de cette structure que nous gérons faisait partie de notre projet, à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse, de continuer à développer le tourisme sur l’île. Mais il était également important de préserver les congrès qui se tiennent dans ce lieu. Tout a été pensé pour que les deux structures puissent cohabiter, et l’ensemble du projet a été validé par les élus.”