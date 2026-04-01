La viticulture française en immersion en Corse : La mise en lumière de la richesse du vignoble insulaire

Chaque année, la Commission nationale spécialisée viticulture des Chambres d’agriculture de France se délocalise dans une région viticole pour un séminaire de travail et met à profit ce voyage pour aller à la découverte d’autres vignobles. Cette année, elle a choisi la Corse qui a accueilli, les 10 et 11 avril, près de 37 professionnels de la viticulture, élus, directeurs et techniciens, représentant l’ensemble des chambres d’agriculture de France. « C’était une joie et une fierté pour nous de recevoir cette délégation avec, à sa tête, son président, Denis Carretier, président de la région Occitanie et président de la Commission viticulture France, qui est un collègue, mais avant tout un ami. L’Occitanie est une région qui regroupe 13 départements, c’est la première région de France en termes de poids agricole et de superficie, elle est plus importante que le Portugal. Au-delà des problématiques, elle est aussi très proche de nous d’un point de vue culturel, à travers la culture occitane dans toute sa diversité », se réjouit Jean-Baptiste Arena, président de la Chambre d’agriculture de Région Corse et vigneron de l’AOP Patrimoniu. Une fierté que partage le benjamin de la Commission, Lucien Curallucci, jeune élu à la Chambre d’agriculture corse où il s’occupe du pôle viticole et vigneron de l’AOP Corse Figari, qui a organisé et animé le séminaire : « En tant que viticulteur, ce fut une fierté pour moi de représenter la viticulture corse, d’accueillir tous ces gens ici chez nous, c’est quelque chose qui fait énormément plaisir. C’était aussi un honneur pour moi de les recevoir après à peine un an de mandat et de leur faire découvrir le vignoble insulaire ».



Les enjeux actuels

L’objectif du séminaire, conçu comme une réflexion stratégique au service de l’avenir de la viticulture, était de croiser les regards, de partager les enjeux et les échanges d’expériences, et ainsi de renforcer les liens entre les territoires. « Toutes les régions étaient représentées par rapport à toutes les problématiques, qu’elles soient sanitaires, climatiques ou économiques. Nous avons évoqué ces trois sujets phare, à savoir le maintien de la bouillie bordelaise, le cuivre en culture biologique, la baisse des ventes liée à la conjoncture économique morose, qu’elle soit européenne ou internationale, qui touche plus particulièrement le milieu du vin, ensuite le réchauffement climatique. De ce point de vue, il était important de recevoir le séminaire et de montrer la double culture de la viticulture corse : la culture coopérative qui fonctionne bien dans notre île depuis 40 ans et la culture des caves particulières qui est aussi une réussite depuis 50 ans avec neuf AOC sur l’île depuis 1968, la première AOC obtenue étant l’AOC Patrimoniu en 1968 », explique Jean-Baptiste Arena. « Nous avons énuméré tous les problèmes et nous avons regardé quelles orientations prendre au niveau national. La crise viticole, la crise des ventes, a fait partie des points que nous avons travaillés. Comparé à ce qui se passe en France, le marché corse est relativement bien mieux portant. Nous sommes moins directement impactés parce qu’il y a zéro arrachage prévu alors qu’en France, de nombreux arrachages sont en cours. Nous avons réfléchi aux bonnes solutions pour sortir vers le haut. Mais le challenge de demain, c’est l’adaptation au changement climatique. En Corse, nous sommes précurseurs parce que nous avons le vignoble le plus méridional de France, le réchauffement climatique nous a impacté avant les autres », précise Lucien Curallucci.