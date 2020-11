La tombola de Noël d'Inseme est lancée

Chaque année, L’Association INSEME organise une grande Tombola de Noël pour récolter des fonds indispensables à la poursuite des missions de l’association. Cette année même si à cause de la crise sanitaire toutes les manifestations permettant la vente des tickets de tombola ont été annulées, les organisateurs peuvent compter sur le soutien de son partenaire Corse Billet pour une Tombola numérique sur son site www.corsebillet.co Chacun, en Corse comme ailleurs, pourra donc acheter un ticket d’un simple clic. Les tickets sont en vente dans les locaux de l’Association, à Ajaccio au 11 rue Colomba et à Bastia à l’ancien collège de Montesoro. Le prix de vente du ticket est fixé à 3 €. La période de vente des tickets débutera le 1er décembre pour être clôturée le 31 décembre et le tirage au sort aura lieu le vendredi 8 janvier 2021.Le 1er lot est un scooter électrique noir brillant!Plus de 70 autres lots sont à gagner : Annexe de bateau, Voyages Corse-Continent, Places de cinéma, Nuits d’hôtel, Dîners, forfaits bien être, places pour le concert de Kendji Girac, Bons d’achats etc…L’achat d’un ticket de tombola correspond à un geste solidaire, Demu Pocu, Femu Assai !La totalité des recettes sera utilisée pour l’aide aux familles qui se rendent sur le continent pour raison médicale.