La tempête "Juliette" sur la Corse : vigilance jaune "vent et pluie-inondation" et "vagues-submersion "

Dans la soirée de ce jeudi, l'approche de la tempête "Juliette" sur l'Est des côtes de la Corse, renforce peu à peu les précipitations sur la moitié est de l'île. Elles se font sous forme de neige au-dessus de 1 100-1 200 m.

En fin de nuit de jeudi à vendredi et en matinée de vendredi, la tempête "Juliette" concerne la moitié est de la

Corse. A son passage, les précipitations se renforcent sur l'est de l'île et surtout sur le relief.

Sur l'épisode, les cumuls attendus sont de l'ordre de 20 à 40 mm en plaine, jusqu'à 70-100 mm ponctuellement sur le relief (en intensités, généralement 10 à 20 mm en 3 heures et 30 à 40 mm en 3 heures sur le relief), toujours sous forme de neige au-dessus de 1 300 m.





Le vent, initialement de secteur nord nord est, se renforce également et devient fort à très fort tout en

tournant au secteur est nord est puis est. Il souffle alors en rafales à 90-100 km/h en général et jusqu'à 110 km/h sur les côtes et le relief.

En fin de matinée et début d'après-midi de vendredi, le vent faiblit et les précipitations s'estompent avec

l'éloignement de la tempête "Juliette".



Dans le même temps, d e fortes vagues d'Est à Nord-Est déferlent sur la façade orientale de la Corse ce vendredi matin.Les vagues s'atténuent ensuite en milieu de journée. Des submersions par franchissements de paquets de mer sont attendues sur les zones habituellement exposées aux vagues d'Est.