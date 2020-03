La prière du diocèse d'Ajaccio pour arrêter la propagation du coronavirus

Notre-Dame de la Miséricorde, toi qui as préservé la ville d’Ajaccio de la peste en 1656, et dont l’intercession est puissante, nous nous tournons vers toi avec confiance. Nous savons que tu veilles d’une manière particulière sur la Corse qui est consacrée à ton Cœur Immaculé.



Fais que cesse la pandémie du Coronavirus. Réconforte ceux qui ont été contaminés ainsi que ceux qui ont perdu un proche. Garde-nous de la panique et du chacun-pour-soi. Aide-nous à faire preuve de prudence pour nous-mêmes et pour les autres. Soutiens les soignants et tous ceux qui œuvrent pour l’élimination de ce virus.



En ce temps de carême, garde-nous de négliger la Miséricorde offerte par ton Fils pour nous libérer du péché, seul fléau pouvant nous séparer de Dieu.



Amen.