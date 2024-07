La plage de Baliri rendue aux Cortenais, mais rien ne sera plus comme avant…

C’est le 5 juin dernier que le pont provisoire de Baliri a été installé, sept mois après la catastrophe qui avait emporté l’ancien ouvrage datant de 1952. Un soulagement immense pour la vingtaine de riverains contraints d’emprunter un petit sentier depuis les Scaravaglie, pour rentrer chez eux.

« Le plus difficile a été de transporter les courses », avoue Jean-François avant de rajouter, « heureusement que nous n’avons pas eu un hiver froid et que nous avons évité le gel. Malgré tout, les retards pris pour l’installation du nouveau pont nous ont pénalisés par rapport à l’établissement « Chez Bartho », car nous avions des travaux d’aménagements à réaliser avant l’ouverture du camping et le début de la saison ».





« Pour réhabiliter ce lieu si cher aux Cortenais »

Certes, les Cortenais ont vite réinvesti le site de Baliri après l’ouverture du pont aux piétons et aux véhicules, moins d’une semaine après la pose du pont provisoire. Mais le site avait perdu son cachet. « Tout a changé », confie Jacky. « Quand nous sommes revenus après l’ouverture du pont; rien n’était pareil. La plage avait complètement disparu. Il y avait de la terre et des galets partout. Ce n’était vraiment pas agréable et l’on se demandait comment nous allions faire cet été pour profiter de ce petit coin tranquille de Corte ».

Il est vrai que le site offrait un tout autre visage, loin de celui que les Cortenaises et Cortenais avaient connu durant des décennies. Mais la municipalité a procédé, en tout début d’été, à divers travaux d’aménagement qui rendent Baliri bien plus accueillant que ce que l’on avait vu en juin dernier.

Après l’aménagement des espaces à proximité du pont, la commune a procédé à l’installation d’un passage permettant l’accès au site aux personnes à mobilité réduite « et ça, c’est une excellente chose puisqu’avant il y avait de petits escaliers », explique Simon-Jean qui se réjouit également, tout comme Paul de « la mise en place d’un espace permettant de jouer aux boules et c’est bien agréable de faire une partie de pétanque à l’ombre et au frais du noyer multicentenaire ». Mais surtout la plage a été reconstituée. En effet, à la demande du maire, le docteur Xavier Poli, 150 tonnes de sable de rivière ont été déposées sur le site de Baliri pour redonner vie à la plage tant appréciée de la population et des vacanciers. Cette opération a été conduite le 6 juillet dernier « pour réhabiliter ce lieu si cher aux Cortenais », a précisé Xavier Poli. Et, après la pose de gardes corps sur le pont provisoire, des bancs seront également été installés dans les jours qui viennent.





L'eau du pozzu a diminué

Certes, la baignade est particulièrement appréciée de tous et surtout par ces temps de canicule. Mais à cause des crues de novembre dernier et le dépôt important d’alluvions dans le lit du Tavignani, la hauteur d’eau dans le pozzu de Baliri a fortement diminué. « Nous avons appris à nager et à plonger ici », lancent Daniela et Ange, « et jusqu’à l’an passé tous les jeunes qui fréquentaient le site s’amusaient à faire des concours de sauts et de plongeons depuis le pont. Aujourd’hui, c’est impossible, car trop dangereux. Il y a moins d’un mètre à l’endroit le plus profond. Il faudrait donner un coup de pelle pour retrouver le Baliri d’avant… »

Malheureusement, cette opération de curage, consistant à enlever les sédiments accumulés dans le lit d’une rivière, est interdite par la loi.

«Quelques jours après l’ouverture du site, des agents de la police de l’eau sont venus dresser un constat et ils ont fait des photos », se souvient Jacky. Pourtant, la communauté scientifique est partagée. Si certains pensent que la loi ne doit pas être changée, car une telle opération détruirait la faune biologique de la rivière, d’autres estiment que le curage doit être envisagé au cas par cas…

Quoi qu’il en soit, même si Baliri reste un havre de paix et de fraîcheur, le site ne sera jamais plus comme avant, mais tout le monde espère à présent «qu’il n’y ait pas une nouvelle catastrophe cet hiver ».