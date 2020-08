La photo du jour : Bastia à l'albafiò

Charles Monti le Mercredi 26 Août 2020 à 07:26

L'Albore, ou a l'albafiò, c'est l'heure à laquelle le soleil s'ébroue à l'horizon de la mer Tyrrhénienne. Quand l'on habite à Bastia, c'est un spectacle dont on se ne lasse jamais. Mais comme lorsque l'on est vacancière, et alsacienne, comme Marie-Hélène Demand et que l'on assiste à ce lever de soleil l'on ne peut qu'être séduit

Si vous aussi, comme elle, avez un cliché - que vous avez réalisé - une belle photo de votre village, un coin de Corse à mettre en valeur, n'hésitez pas. Une seule adresse mail pour cela : corsenetinfos@gmail.com.

Cliquez sur l'image pour en apprécier toute la beauté.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements