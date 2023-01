La personnalité corse de l'année 2022 est…

Longtemps talonnée par Josepha Giudicelli , présidente du collectif des victimes 5-mai , la romancière lauréate du Prix de la Closerie des lilas et du prix du livre corse 2022, a maintenu, comme le suspense de ses ouvrages, son avantage jusqu'au bout.Derrière ce duo dominateur on retrouve la jeune nageuse Manon Venturi , l'acteur réalisateur Eric Fraticelli et Doria Ousset qui a triomphé au Liet International, l'Eurovision des langues minoritairesPlus que les suffrages obtenus, c'est le nombre d'étoiles octroyé à la lauréate, qui a fait la différence.Avec 1 231 de ces étoiles (dont 1 072 fois les 5) et une moyenne de 4,65 recueillie sur les 6 jours de consultation, elle a réussi en fin de parcours à accentuer son avance pour se hisser, sans contestation, sur la première marche du podium.