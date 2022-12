Personnalité corse de l'année 2022 : et si c'était Manon Venturi ?

Quatre médailles d'or aux championnats de France de natation synchronisée au mois d'avril, une médaille de bronze puis une seconde aux championnats d'Europe en juillet à Alicante puis une place dans le top 5 mondial après les mondiaux de Québec : la liste des titres de la jeune nageuse bastiaise, déjà très conséquente, s'est étoffée de façon spectaculaire au cours des derniers mois.



Mais si ces qualités de nageuse innée sont incontestables, Manon Venturi a fait la preuve que ce n'est qu'au prix de mille sacrifices et d'un travail permanent, et soutenu, que l'on parvient à obtenir pareils résultats.

Et des sacrifices, elle en a fait la petite Manon qui s'est passionnée pour cette discipline en regardant les Jeux olympiques de 2012 à la télé.



"J"ai flashé sur cette discipline. Je pratiquais à l’époque la danse classique, ma mère est prof, et j’adore l’eau. Pour moi c’était donc le sport idéal, le bonus de danser dans l’eau. Ma mère s’est donc mise en quête d’un club à Bastia et à 5 ans et demi je débutais au Fun Beluga de Bastia. Comme je me débrouillais bien j’ai vite été surclassée. Au début c’était pour moi un amusement, mais quand j’ai intégré le groupe compétition, je me suis prise au jeu. De deux entraînements de quelques heures par semaine, je suis passée à 15 heures par semaine. Je pratiquais en solo sur des musiques de 2’30 que j’aimais" nous expliquait-elle récemment.



Puis tout s'est enchaîné très vite.

En 2018, lors des championnats de France d'été en solo, elle terminait première de son club. Dans la foulée, l'entraîneur du PAN (Pays d'Aix Natation) lui demandait de rejoindre Aix-en-Provence. Manon Venturi, qui a fêté ses 16 ans le 14 août dernier, a pris le temps de la réflexion avant de répondre positivement à la sollicitation aixoise.





Quitter Bastia, sa famille, ses parents, ses amis alors que l'on a une dizaine d'années à peine, ce ne fut pas facile

"Mais je n’ai pas trop eu le temps de penser, de cogiter entre l’école, j’étais en 5e, et les 25 heures de sport par semaine."

Mais Manon a tenu. Et progressé.

Elle s'est distinguée aux championnats de France. Elle a été retenue en équipe de France. Médaillée. Puis encore médaillée. Au cours des derniers mois, elle a récidivé au niveau national. Puis européen. Avant de hisser dans le top 5 mondial de sa catégorie.

Un sacré parcours pour la jeune bastiaise qui aura su concilier son don pour la danse et la natation artistique et que rien semble arrêter : il y a quelques jours encore elle a fait une nouvelle, et ample, moisson de médailles aux championnats de France.