Personnalité de l'année 2022 : et si c'était Josepha Giudicelli ?

Josepha Giudicelli avait quelques années à peine quand le drame, horrible auquel son père n'a pas survécu, est survenu. Avec sa sœur Lauda, l'appui de sa mère et quelques personnes avec lesquelles elle s'est liée d'une profonde et belle amitié depuis, elle a entrepris, dès que cela a été possible, de faire rayer du calendrier la date du 5 mai des calendriers de toutes les compétitions de Football de France et de Navarre.





Après un combat de plus de 10 ans, après des rencontres avec tous les ministres en charge des Sports qui se sont succédé, des périodes de doute et de découragement, en février 2020 le Parlement a, enfin, adopté la proposition de loi visant à ne pas jouer le 5 mai, en hommage à la catastrophe de Furiani.

Un combat de longue haleine mais une belle victoire pour Josepha, les membres du Collectif et de tous ceux qui ont œuvré à leur côté, même si cette journée de respect vis à vis des familles ne comblera jamais l'absence des victimes de la catastrophe ni ne cautérisera les blessures de tous ceux qui en portent encore les stigmates.





Ce combat inlassable, qui a été le sien et celui de tous ceux qui ont évolué à ses côtés, a été évoqué, avec l'émotion que l'on imagine, par Josepha le 5 Mai dernier, jour de commémoration du 30e anniversaire de la catastrophe.

« Après le vote de la loi par le Sénat en octobre dernier, visant au gel des matchs de football professionnel le 5 mai, nous avons pu préparer cette commémoration plus sereinement, de manière plus apaisée, une manifestation riche en évènements et en actions » qui furent toutes tendues vers le respect et la mémoire de toutes les victimes et vers #Furiani mai piu !

Il en sera ainsi tant que Josepha Giudicelli et le collectif du 5 mai, et tous ceux qui leur succèderont, perpétueront le message qui est le leur depuis 30 ans.