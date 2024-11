La musique plus forte que la maladie : le témoignage de la Bastiaise Laetitia durant le Téléthon

Quand le diagnostic est posé l’an dernier, Laetitia se laisse le temps de l’acceptation : « C’était le cadeau de mes 40 ans... » Elle qui voue sa vie au piano, à la musique, ne se résigne pas à perdre la motricité de ses mains, d’autant qu’aucun médecin ne lui a jamais affirmé que tel serait son destin : « Je n’ai pas envie de me mettre dans la tête que je ne jouerai plus de piano. Ce n’est pas du déni, je ne sais tout simplement pas comment la maladie va évoluer. Je préfère donc garder un état d’esprit positif : j’ai deux jambes, deux bras, ma tête fonctionne très bien. Je fais un travail que j’aime et je suis dans un pays magnifique. »



La joie "d'un très beau moment musical" avec Jean Menconi

Auvergnate passée par Paris et la Suisse, Laetitia Disseix-Berger a posé ses instruments de musique à Bastia il y a trois ans : « Je suis arrivée ici par opportunité professionnelle, un peu à l’aventure car je ne connaissais pas la Corse. Et aujourd’hui, je m’y plais bien. » Très vite, elle se rend compte que l’île « baigne dans la musique. On sent que le peuple corse est amateur de musique, au sens noble ». Jouer aux côtés de Jean Menconi, ce samedi à Bonifacio, lui a fait ressentir « de la joie ». Oui, « c’était un très beau moment musical et Jean met en confiance facilement. Sauf que la dernière chanson, je n’étais pas au courant qu’on allait la faire », rit-elle. C’était Amareni , des Muvrini, que Jean Menconi a souhaité jouer spécialement pour les Bonifaciens, une fois l’antenne rendue à Paris. « C’était pas prévu », a-t-il reconnu en public. Mais ça s’est très bien passé : « Laetitia n’a pas besoin de travailler beaucoup les morceaux car c’est une bonne musicienne, en plus d’une personne très sympathique », a apprécié le chanteur, qui prend date : « On la reverra sur les concerts avec moi. » Car oui, en avant la musique, semble répondre en écho la résiliente Laetitia, « car la vie ne se limite pas à une étiquette "personne malade" ».





A l'occasion du Téléthon, pour venir en aide à la recherche contre les maladies génétiques, composez le 36 37.