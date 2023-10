La loi anti-gaspillage (AGEC) expliquée aux territoires, entreprises et associations de Corse

La première action menée par la CCI de Corse et l'office de l'Environnement s'est donc matérialisée ce jeudi matin au Campus CCI de Borgu par présentation de la Loi, les prochaines contraintes qui vont découler de son application, ainsi que ses modalités de mise en œuvre dans les territoires.



Six points sont considérés comme essentiels.

Sortir des emballages et du plastique jetable (ce qui est inscrit), les décrets d’applications en place, ceux à venir, les retours d’expériences (restauration collective, restaurants, restauration rapide, consommation nomade)



Lutter contre les gaspillages et mettre en œuvre le réemploi solidaire (ESS)

ce qui est dit et propositions (interdire la destruction des invendus, lutter

contre le gaspillage alimentaire, promouvoir l’occasion.)



Créer de nouvelles filières REP

Produire mieux et les perspectives d’enjeux économiques (adapté à

l’économie de production locale et aux territoires) : Filières, BTP,

Agroalimentaires, Tourisme…etc. Les produits locaux, vitrine d’une

économie, locale, low-tech, sociale et solidaire et circulaire, mettre en lien les acteurs au travers de démarches d’Écologie industrielle et territoriale





Agir contre l’obsolescence programmée en améliorant le pouvoir d’achat des ménages : ce qui va changer ... ce que cela peut engendrer comme effetsnéconomiques. Les décrets d’applications en place, ceux à venir, les retours d’expériences (l’indice réparabilité, les aides à la réparation…)



L’information aux consommateurs

Qui, quoi, comment, ce qui existe… Les enjeux et perspectives économiques d’emplois et de marches existants ; ce qui va changer et quand ?



À noter qu'au terme de cette conférence un focus particulier sous format « table ronde » sur la consigne du verre a réuni autour de la même table les représentants de la grande distribution et de fabricants de vins et de bières.



Jean-Michel Bona, de l'office de l'Environnement de la Corse, rappelle en vidéo l'objectif de cette première matinée de présentation et d'échanges.