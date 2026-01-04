La ligne ferroviaire entre Casamozza et Ponte-Leccia rouvre lundi après cinq mois de travaux

Après presque cinq mois d’interruption, la ligne ferroviaire entre Casamozza et Ponte-Leccia va rouvrir à partir de ce lundi 30 mars. Elle avait été fermée le 3 novembre dernier dans le cadre de la seconde phase du chantier de rénovation et de renforcement des ponts et tabliers métalliques ferroviaires d’Albanu, Prunelli et Casamozza, des travaux qui s’inscrivent dans le programme global d’entretien et de modernisation des infrastructures des Chemins de Fer de la Corse. Le projet, cofinancé dans le cadre du PEI 4, a représenté un investissement total de 15 millions d’euros pour les deux phases de travaux.





Des travaux qui se sont déroulés en deux temps, avec « une première partie qui a consisté à rénover et à remettre en peinture deux ponts, celui de Asco et celui de Muzelle l’hiver dernier », et une seconde partie, débutée au mois de novembre, selon Yohann Burelli, chef de service des investissements ferroviaires à la Collectivité de Corse. « Les ponts ont été construits entre 1885 et 1888, et il n’y avait bien évidemment pas les mêmes normes à l’époque. Ça a été une opération d'entretien et de remise en peinture pour prévenir notamment des aspects de corrosion. »





L’objectif de ces travaux était aussi « de redimensionner l’ouvrage selon les nouvelles normes en vigueur », afin d’envisager, à terme, « l’ouverture de la voie au fret ». « On a eu un renforcement du tablier métallique, c'est-à-dire la partie horizontale de l'ouvrage qu'on voit, avec des renforts qui permettent de solidifier l'ouvrage en vue de l'augmentation de circulation des trains permises par le projet CCVU, mais on ne se ferme pas la porte à envisager du fret à l’avenir, avec des matériels roulants plus lourds qui pourront circuler sur ces ouvrages. »





Avant cela,, des tests, appelés « épreuves d’ouvrage », ont été effectués sur les ponts. « Ça consiste à faire passer un train sur l’ouvrage en amont de la réouverture de la voie à la circulation passagers, pour vérifier que l’ouvrage réagit de la façon attendue », souligne le chef de service des investissements ferroviaires. « Les trains devaient passer à vide, à leur vitesse de croisière, et on devait les fait aussi stationner à des points stratégiques pour voir si l’ouvrage réagissait, notamment selon les déformés attendus dans la note de calcul. »



À compter de lundi, les moyens de substitution par autocars qui avaient été mis en place prennent fin. Yohann Burelli précise néanmoins que l’alternance de circulation mise en place sur la RT20 se poursuit jusqu’au 15 juin. « Les travaux, notamment de remise en peinture sur l'ouvrage qui surplombe la route, vont s'étaler au-delà de la période d'interruption de circulation des trains. Ils vont se faire sous circulations ferrée et routière, mais en alternance. »

Les nouveaux horaires de train, valables jusqu'au dimanche 28 juin, sont consultables sur le site internet des Chemins de Fer de la Corse.

