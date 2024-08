La “der” de l’intégrale des sonates de Beethoven, à l’église de Canari

Depuis des années, avec ma collègue Magali Albertini, nous accompagnons le Concours de chant lyrique de Canari. Son président Jacques Scaglia nous a proposé un jour d’y présenter notre travail de solistes à l’occasion d’une ou deux soirées, tous les ans. J’ai dit à Jacques : « Si tu nous offres cette possibilité, j’aimerais faire l’intégrale des sonates de Beethoven ». Trente-deux sonates sur huit concerts… Cette année, c’est ainsi le dernier récital autour de l’intégrale des sonates.La 8ème sonate, La Pathétique : c’est l’une des plus connues du grand public et des pianistes. L’une des plus célèbre, avec L’Appassionata et La Tempête. Je l’avais travaillée, adolescent. On donne le final à tous les concours de piano… Mais je ne l’ai encore jamais jouée en public. Ce sera ma première Pathétique ! Puis la 18ème que l’on baptise La caille ou encore La chasse, parce qu’il y a des sonneries de cor dans le final, un peu comme lors d’une chasse à courre ; et parce que, dans le premier mouvement, un thème fait penser au chant de cet oiseau. Mais le titre n’est pas de Beethoven.Je jouerai également la 27ème. Elle clôt la 2ème période créatrice du compositeur.Enfin, j’interpréterai la 32ème sonate, l’opus 111, qui est en quelque sorte l’adieu de Beethoven à la sonate. Après celle-là, il y reviendra un peu avec des “bagatelles” et avec les variations Diabelli qui sont son “testament pianistique”. Puis il n’écrira plus pour le piano.Oui, absolument. D’ailleurs, je jouerai les morceaux dans l’ordre de leur composition pour qu’on perçoive bien l’évolution de son style… même si cela reste du Beethoven du début à la fin ! C’est ça qui est intéressant dans ce programme : allier les trois périodes créatrices :La 8ème sonate relève de la première période. On sent encore l’héritage de l’époque classique. Elle est plutôt tournée vers Haydn et Mozart. La 2ème période, avec les deux sonates suivantes, développe toutes les possibilités techniques du piano. On qualifie certaines sonates “d’héroïques”, parce qu’elles utilisent des moyens techniques colossaux pour l’époque… et mettent le pianiste à rude épreuve ! C’est le cas de L’Appassionata, mais aussi de la Waldstein qu’on appelle aussi L’aurore… ou de la sonate des Adieux : celle-là, son titre lui a bien été donné par Beethoven. Elle est dédiée à l’archiduc Rodolphe qui avait dû partir, ce qui avait désolé le compositeur.Les cinq dernières sonates de Beethoven sont d’ordre plus philosophique, très liées à sa vie et à son état psychologique, dans cette dernière partie de sa vie. La 32ème sonate en fait partie.Absolument. Il faut savoir que la musique de Beethoven est vraiment faite de contrastes : c’est l’une de ses caractéristiques. Et plus on avance dans ses périodes créatrices, plus c’est accentué. On peut dire que la 32ème sonate est la consécration du contraste. Peut-être celle de ses compositions qui en présente le plus. Elle est à la fois contrastée dans le discours – le flux musical –, et dans la forme. Elle comporte en effet deux mouvements : le premier, très ramassé, est une boule d’énergie puissante, intense ; alors que le final est un mouvement étiré, tout en douceur, très long, très lent.L’autre particularité de cette sonate, écrite en 1821-22, c’est la construction du premier mouvement sur trois notes. : do, mi bémol, si. Ces notes traduiraient la question : « Muß es sein ? » (Cela doit-il être ?) et la réponse : « Es muß sein » (cela doit être). Trois notes répondant à trois notes ; quelque chose de fondamental dans l’existence de Beethoven : « Est-ce que je dois créer cette sonate ? Oui, je dois l’écrire » … même si le processus de création lui coûte. Parce qu’il est malade. Durant les cinq dernières années durant lesquelles il continue à composer des sonates, cela le fait souffrir. Il va également utiliser ces trois notes dans son dernier quatuor à cordes. Et elles vont marquer par la suite des générations de compositeurs… comme César Franck qui, lui, les utilisera dans sa symphonie.