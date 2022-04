La commune de Lisula adopte son budget primitif

Ce samedi 2 avril s'est tenu le conseil municipal de Lisula, en présence de nombreux élus de la majorité et de l'opposition. Afin de permettre aux administrés de suivre la séance depuis chez eux, le live du conseil municipal était visible sur la page Facebook de la commune.





Au cours de cette réunion, l'assemblée devait adopter le budget primitif pour l'année 2022 et les comptes administratifs de 2021. Mais avant de débuter, Angèle Bastiani, maire de Lisula a souhaité revenir sur l'année écoulée depuis le vote du dernier budget. " La municipalité a pu mener son projet à bien durant les 12 derniers mois et nous pouvons nous en féliciter". L'avancement du PLU, chantier central de la mandature ainsi qu'un PADD dernièrement débattu, et seulement un an et demi après le changement de mandature et surtout après plus de 20 ans de perte de temps pour notre ville".

Le maire est également revenu sur les travaux en cours de réalisation, " la sécurisation du port de plaisance, la réhabilitation du gymnase, les aménagements des abords du Cosec et du Stade Jacques-Ambrogi et de très nombreux travaux de voirie pour rendre la vie dans nos rues plus agréable et plus fluide." Mais aussi le retour de la gratuité des parkings durant l'hiver et la diminution des tarifs des abonnements. " Cela a été fortement apprécié par notre ville ".



Les comptes administratifs de l'année 2021 ainsi que les budgets primitifs de 2022 ont été adoptés, sans les voix de l'opposition. " Nous partons sur de nouvelles bases. Nous allons commencer de nouveaux projets, et tenir nos promesses, celles de la sérénité, avec des comptes de la majorité précédente apurés", ajoute le maire.



Du côté du SPIC port, Antoine Guerini, 1er adjoint au maire, a présenté les délibérations relatives à l’approbation du compte administratif 2021 du Port Isula Grande. " Le compte administratif traduit une bonne santé financière du port, qui augmente ses recettes de 809 194€ et qui investit."

(Dépenses : 771 958€. Résultat : 37 235€. Un excédent de fonctionnements de 93 612€, pour un déficit d’investissement de 56 377€. )

Pour 2022, le budget primitif a été voté pour un investissement de 291 296€ et une exploitation de 631 683€.

" Nous avons redressé la situation du SPIC port qui était assez délicate en effectuant des travaux d'urgence de mise ne sécurité, des infrastructures, réglé des contentieux et des factures de l'ancienne mandature".

Le compte administratif du SPIC parking a lui aussi été approuvé. Le budget primitif 2022, est de 1 311 647€ de fonctionnement et 456 434€ d’investissement.



Le budget principal du compte administratif est selon la majorité "très satisfaisant". Après plusieurs investissements et un fonctionnement "très intense", la municipalité a obtenu un résultat positif de plus de 200 000€.

"Ce compte administratif est le fruit du budget primitif que nous avons voté l’an dernier. Il laisse apparaître une gestion saine, avec en section investissement, un résultat négatif de 110 890€, avec 2 348 696€ de dépenses, et en section fonctionnement, un résultat positif de 314 186€, avec 4 659 872€ de recettes de fonctionnement et 4 345 686€ de dépenses. Au total, les deux sections s’équilibrent et laissent apparaître un résultat positif de 203 296€" précise le premier adjoint.



"Le nombre d'agents en arrêt maladie ou en accident est anormalement élevé"

Cependant, il aura également été soulevé un gros point négatif qui coûte environ à la municipalité 400 000€ par an. " Le nombre d'agents en arrêt maladie ou en accident est anormalement élevé. Cela représente environ 10 à 12 agents absents en permanence, soit un agent sur huit. Cela peut s’expliquer de diverses manières, et pour rester corrects, nous préférerons parler de malchance. Ce taux est bien sûr anormalement haut au regard de ce qu’il se passe dans les autres communes. Et nous avons donc été obligés de recruter parfois pour pallier certaines absences. Cela a fait encore grimper la note. Car à l'inverse des autres entreprises, les indemnités restent à la charge de notre collectivité. Si l'ancienne mandature avait contracté une assurance, ces indemnités auraient été en partie payée. Ces 400 000 € sont donc payés par le contribuable" précise le maire.



La fiscalité n'augmentera pas

La bonne nouvelle, pour les administrés, est que la fiscalité n'augmentera pas au cours de l'année 2022.

La taxe d’habitation : 15,49%, la taxe foncière sur le bâti : 27,90%, la taxe foncière sur le non-bâti : 54.27%.



Ainsi, malgré un important et cordial questionnement de la part des membres de l'opposition, qui n'a pas souhaité s'exprimer, la séance s'est achevée en un peu moins de deux heures.

" Ce conseil municipal s'est déroulé de façon très satisfaisante. C'était une séance constructive, avec des échanges sereins. Il va nous permettre d'amorcer et d'avancer vers les nouveaux projets de Lisula", a conclu le maire.