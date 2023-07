La canicule persiste ce mercredi en Corse après des records de températures battus

La canicule persistera sur le sud-est, selon les prévisions de Météo-France. Ce mercredi 19 juillet au matin, neuf départements étaient par ailleurs toujours placés en vigilance orange : le Gard, l’Hérault, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud, les Alpes-Maritimes, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence, et le Vaucluse.

"Les températures restent à des niveaux très élevés en cette fin de nuit. Il fait très chaud en Corse, avec des températures comprises entre 24 et 29 degrés", indique Météo-France. Les températures maximales seront à nouveau caniculaires avec 36 à 40 degrés.



Des records de température

Ce mardi le thermomètre a affiché des températures 4 à 6 degrés au-dessus des normales partout sur l’île. Le record absolu a été battu à Renno avec 38,3°C. Le précédent record sur cette station était de de 37,2°C le 23 juillet 2009. A Sampolo on a relevé 38.1°C avec un précédent record de 36.9°C en 2009. Les stations situées en altitude ont ainsi relevé des maximales parfois inédites, ce mardi en début d’après-midi 37,6°C on t été relevés à Bocognano, un record pour cette station au mois de juillet.