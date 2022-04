La baisse du nombre de demandeurs d'emploi se poursuit en Corse

La direction régionale Pôle emploi Corse a publié son bilan pour le premier trimestre 2022 jeudi 28 avril. Sur l'ile, où 13 230 demandeurs d’emploi sans activité ont été recensés, le nombre de chômeurs de catégories A est en recul. Ce nombre baisse de2,6 % sur le trimestre (soit –350 personnes) et de 13,6 % sur un an. En France métropolitaine, ce nombre baisse de 5,3 % ce trimestre (–16,5 % sur un an).



Concernant, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégoriesA, B, C), en Corse le chiffre s'établit à 19 320 personnes au premier trimestre 2022. Ce nombre baisse de 3,4 % sur le trimestre (soit –690 personnes) et de 8,0 % sur un an. Dans le reste du pays ce nombre baisse de 2,8 % ce trimestre et de 8,4 % sur un an.



Ce sont toujours les 25-49 ans qui sont les plus touchés par le chômage dans l'île. Ils représentent 58 % des demandeurs d’emploi. Les plus de 50 ans représentent 30% des demandes et les moins de 25 ans, 12 %.