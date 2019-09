La baignade est toujours interdite à la plage de l'Alga de Calvi

Cet arrêté d maire de Calvi, Ange Santini, portant interdiction de baignade sur une zone de la plage de l'Alga à la sortie sud de Calvi remonte au 14 août à 16 heures.

Considérant l'obligation de mettre en oeuvre le principe de précaution pour la sécurité des baigneurs et le risque potentiel de pollution, sur proposition du Directeur Général des Services, cet arrêté est à ce jour toujours d'actualité., et pour cause et qu'il est vrai que la situation est pour le moins complexe.

Le gestionnaire de la baignade est responsable des conditions de sécurité et d'hygiène dans lesquelles est pratiquée la baignade. En tant que titulaire du pouvoir de Police sur sa commune, il appartient au Maire d'interdire ou de limiter la baignade par la prise d'un arrêté municipal en cas de danger ou de contamination des eaux et de prendre les mesures d'information du public appropriées.

Et, c'est ce qui a été fait pour la plage de l'Alga, dans le plus strict respect de la loi.

Le Maire de Calvi a ensuite adressé un courrier au propriétaire des lieux, en l'occurrence le Conservatoire du Littoral à qui il appartient de de tout mettre en oeuvre pour remonter à la cause de cette pollution et d'y remédier.

Hors, selon nos informations, rien n'a été fait à ce jour par le Conservatoire du littoral, d'où la raison pour laquelle cet arrêté d'interdiction de baignade est toujours en cours.

Pour ce qui est des causes de cette pollution, il semblerait que celle-ci provienne des quelques villas construites sur ce site il y a plusieurs années, avant que celui-ci soit protégé.

Visiblement, dans le temps, un tout à l'égout a bien existé pour accueillir les eaux usées de ces villas mais depuis, selon nos informations, la dalle de béton qui recouvrait la fosse a été défoncée et tout irait ainsi à la mer.

Deux endroits précis seraient concernés par cette pollution qui a fait l'objet d'analyses.